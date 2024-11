“Me encuentro destrozado”: el padre del policía fallecido tras ser atropellado en el Trópico pide justicia

El presidente Luis Arce expresó pesar por la muerte del efectivo y expresó sus condolencias a la familia.

Blas Álvarez, papá de Alain Álvarez Flores, el policía que falleció días después de ser atropellado en el Trópico de Cochabamba, expresó este sábado que está destrozado por los sucedido y pidió, además, justicia a las autoridades. El progenitor pide que la persona que atentó contra su hijo no salga de la cárcel.

“Como papá me encuentro destrozado, totalmente. Mi hijo era el único. No sé cómo llamarle al tipo que le ha atropellado a mi hijo. Lo ha hecho intencionalmente. Lo ha pasado doble. O sea, lo ha repasado. Esa persona ya no tiene que salir de la cárcel, porque si lo sueltan, nuevamente va a salir (dañar) a gente inocente”, aseguró Álvarez, en declaraciones a Red Uno.

La mañana de este sábado el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó del fallecimiento del subteniente de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), Alain Álvarez Flores. El efectivo fue atropellado el pasado 26 de octubre, en el Trópico de Cochabamba.

Al respecto, el presidente Luis Arce expresó sus condolencias a la familia del fallecido y comentó que recibió con “mucha tristeza” la noticia. “Desde el Gobierno Nacional hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos de profundo dolor”, escribió en sus redes sociales.