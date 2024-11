Medir la presión arterial bien: ”La sorprendente e incómoda verdad de cruzar las piernas»

Sí, la técnica es muy importante si, como yo, te basas principalmente en lecturas de presión arterial bien hechas en casa y en el consultorio para tomar decisiones sobre el tratamiento.

He descubierto que muchos pacientes que refieren con hipertensión «refractaria» tienen hipertensión de bata blanca o no han recibido la formación adecuada sobre la técnica. Una de mis primeras preguntas es que me muestren cómo sostienen el brazo cuando controlan la presión arterial. Si está colgando, sé que podemos reducir su presión arterial entre 5 y 8 puntos sin ningún cambio en la medicación. Si no esperan 5 minutos sentados tranquilamente antes de realizar un registro, podemos reducirla otros 5 a 9 mmHg si esperamos.

He experimentado con la ropa que se pone en el brazo y he descubierto que no tiene ningún efecto significativo en la presión arterial con camisas o suéteres de manga larga y finos.

Pensé que la recomendación de no cruzar las piernas era una tontería hasta que lo investigué (https://theskepticalcardiologist.com/2018/05/04/optimal-home-blood-pressure-monitoring-must-the-legs-be-uncrossed-and-the-feet-flat/)

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Descubrí que sí hace una diferencia, pero me hizo reflexionar sobre cosas más profundas:

Una revisión reciente identificó 7 estudios que respaldan la influencia de cruzar las piernas en la presión arterial.

Si cruzar las piernas aumenta la presión arterial sistólica de 8 a 10 mm Hg, ¿por qué los médicos no recomendamos a los pacientes que se sienten con las piernas sin cruzar la mayor parte del tiempo? Personalmente, nunca había oído que sentarse con las piernas cruzadas tuviera complicaciones de salud.

Aparentemente, las innumerables fuentes de información sobre salud en Internet son casi unánimes en su condena de cruzar las piernas, pero el efecto hipertensivo de esta maniobra no suele citarse.

Mi título favorito que condenaba la práctica era «La sorprendente e incómoda verdad de cruzar las piernas».

Debo admitir que desde que hice esta investigación he reducido sustancialmente la cantidad de tiempo que paso sentado con las piernas cruzadas. Y he reflexionado mucho sobre si sentarme con las piernas cruzadas me hace sentir diferente y por qué de repente y aparentemente al azar decido cruzar las piernas.

También he comenzado a preguntar a amigos, pacientes y médicos cuánto tiempo del día pasan con las piernas cruzadas.

Una mañana reciente, le tomamos la presión arterial a una voluntaria con las piernas cruzadas y sin cruzar. Efectivamente, la presión arterial sistólica era 10 mmHg más alta con las piernas cruzadas.