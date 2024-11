“¡Mi hijo tiene pesadillas!”, dijo la mamá de un niño abusado por un adolescente

Cochabamba. La madre desconsolada contó que su pequeño fue abusado por un estudiante de secundaria, la madre exige justicia, porque narra que su hijo está ‘traumado’.

Ligia Portillo







Fuente: Red Uno

Denuncian un caso de abuso a un pequeñito de 5 años, el hecho habría ocurrido el pasado 20 de noviembre, el agresor sería un adolescente de 15 años, que con engaños se acercó a la víctima.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

De acuerdo al relato de los hechos, un estudiante de secundaria se aproximó al niño de 5 años, le dijo al pequeño que le daría dulces, lo metió al baño de la unidad educativa y procedió a abusarlo.

“Mami un niño de secundaria vino, me ha mentido, me dijo que me iba a dar dulces, me hizo entrar al baño y abusó”, contó la progenitora en medio de rabia e impotencia. “Mi hijo sólo tiene 5 años, está traumado, tiene pesadillas”, aseguró desconsolada.

Este adolescente ya habría cometido estos abusos con otras menores, habría llevado a tres niñas atrás de la Unidad Educativa, aseguró la madre de la víctima. “Ya pasó esto con el mismo niño, yo le reconozco, me dijo la profesora (…) Mi hijo reconoció a su agresor, cuando informé al director éste me dijo que desconoce todo este caso, senté denuncia con la Defensoría”, añadió.

De acuerdo a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el menor agresor debería estar aislado de los niños menores, sin embargo, continúo asistiendo a pasar clases. El temor entre los padres de familia es evidente y exigen esclarecer este caso.

“Hablé con la madre del niño agresor, y me dijo que arregló con las otras niñas. ¡Pido justicia por mi hijo!”, dijo en medio de lágrimas la madre.

El menor de 5 años fue valorado por una psicóloga.