Micreros bloquean surtidores en Sucre: «no seremos los únicos perjudicados»

Fuente: erbol.com.bo

Los sindicatos de micros Sucre y San Cristóbal han radicalizado sus medidas ante el desabastecimiento de diésel en la ciudad capital. Desde anoche viernes, los conductores bloquearon el acceso a surtidores de gasolina y gas, impidiendo que vehículos particulares y del transporte público puedan abastecerse.

“Si nosotros no podemos trabajar, ellos tampoco lo harán. No seremos los únicos perjudicados”, declaró uno de los manifestantes en medio de la protesta, que ha generado caos y largas filas en las estaciones de servicio.

Aunque los micreros afirman no contar con diésel suficiente para operar, los surtidores de gasolina y gas sí disponen de combustible. Sin embargo, los bloqueos se mantienen como una medida de presión para forzar una solución a la crisis que afecta principalmente al sector del transporte público.

Álvaro, un conductor particular, relató su experiencia: “Recorrí varios surtidores y encontré un poco de gasolina, pero los bloqueos no me dejan cargar”. Mario, taxista cuyo vehículo utiliza gas, lamentó estar varado por horas: “No nos dejan ingresar a ningún surtidor”.

Los surtidores afectados incluyen San Antonio, Nayler y GasCenter, donde los dirigentes de los sindicatos confirmaron que la protesta continuará hasta que las autoridades garanticen el suministro de diésel.

El conflicto ha agravado los problemas de movilidad en Sucre, perjudicando tanto a los transportistas como a los ciudadanos que dependen del servicio de micros y taxis.

Pese a las protestas y el creciente malestar social, las autoridades aún no han emitido una respuesta oficial para atender la crisis.