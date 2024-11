Mientras en Parotani reportan normal circulación, desde Mairana encapuchados insisten en el bloqueo

Mientras en la carretera Parotani-Cochabamba se reporta la normal circulación de vehículos de transporte público y privado, en la localidad de Mairana, Santa Cruz, grupos de encapuchados anunciaron la salida inminente del presidente Luis Arce Catacora, asegurando que el bloqueo continuará en ese municipio.

Fuente: erbol.com.bo

El punto más fuerte de bloqueo se registró en Pirque-Parotani, donde las fuerzas del orden intervinieron y detuvieron a 56 personas. Esta área, considerada un bastión del ala «evista» del MAS, estaba bajo la influencia del diputado Héctor

Arce. Según imágenes de la red RKC, la población ha instalado pequeños piquetes de protesta a los costados de la carretera, mientras la Policía mantiene el patrullaje para garantizar la libre circulación.

Los pobladores, en su mayoría mujeres, exigieron la libertad de los detenidos, quienes en las próximas horas serán llevados ante un juez quien determinará las medidas cautelares en La Paz.

Paralelamente, desde Mairana, un grupo de encapuchados, en un video difundido por la red cocalera, dio al gobierno dos opciones: convocar a elecciones adelantadas o la renuncia de Luis Arce Catacora.

En su proclama, los manifestantes reafirmaron su respaldo al bloqueo nacional y pidieron la renuncia del presidente, dirigiéndose a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas con el mensaje de que el gobierno “ya no tiene salida”. “Ya no le queda nada. No se manchen por esos tipos. Aquí en Mairana vamos a seguir firmes, no hay intermedios, continuaremos con más fuerza en los bloqueos”, expresó uno de los encapuchados, recibiendo apoyo de los presentes.

Este sábado se cumplen 20 días de bloqueo que concentra básicamente en el Trópico de Cochabamba, porque en el resto del país la circulación del transporte es normal.

