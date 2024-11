Milei aclara cuáles son las condiciones que necesita Argentina para salir del cepo cambiario

El presidente dijo que estudian alternativas para poder levantar las restricciones.

Fuente: https://actualidad.rt.com

En una entrevista con el canal La Nación+, el presidente de Argentina, Javier Milei, habló acerca de las mejoras económicas que atraviesa el país y de las condiciones que deben darse para levantar el cepo cambiario. «Estamos estudiando nuevas alternativas», expresó.

Para lograr ese objetivo, sostuvo que «durante los próximos tres meses» debe haber una «inflación de alrededor de 2,5 %» y que el nivel de devaluación programada, conocido como ‘crawling peg’, baje al 1 %. «Si conseguimos ayuda internacional, lo podemos resolver más rápido. Si no, vamos a seguir remándola nosotros», dijo. En ese sentido, destacó la mejora del contexto para acceder al crédito debido a la caída del riesgo país, que en la última jornada cambiaria llegó a 720 puntos básicos.

«Estamos estudiando distintas alternativas, porque con la caída del riesgo país que estamos teniendo, las cosas se están volviendo mucho más simples», sostuvo el mandatario, y añadió que «una alternativa, por ejemplo, es un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI)».

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Javier Milei anuncia que está analizando distintas alternativas para salir del cepo, entre ellas tomar deuda con el FMI. Van a endeudar de nuevo al país. pic.twitter.com/wEIucUsvfe — Mati Aromi (@MatiAromi) November 21, 2024

Respecto de las mejoras económicas, Milei aseguró que «en seis meses» hicieron un «ajuste fiscal de 15 puntos del PIB» y definió a ese logro como «un milagro». «Dijimos que íbamos a un déficit cero en un año. Nos dijeron que era imposible. El FMI no creía que podíamos hacer lo que hicimos. Iba a ocurrir un cataclismo y no ocurrió», enumeró, a la vez que afirmó que «el caso argentino se estudia en el mundo». «Dos premios Nobel se fijaron. El modelo es reconocido en el mundo. Bajamos la inflación más de mil veces», agregó.

«La economía cayó, rebotó y hoy está mejor que hace un año. El nivel de pobreza hoy es 46 %, bajamos la pobreza once puntos en nueve meses. Estamos destruyendo la inflación, no sufrimos en actividad ni empleo, los salarios básicos reales están encima que cuando asumimos», siguió Milei, a la vez que aseguró que los sueldos pasaron de 300 dólares en diciembre a 1.100 dólares en la actualidad.

Debido a estas condiciones, sostuvo que «Argentina entró en el sendero más virtuoso de su historia». «Evitamos la hiperinflación, no hicimos expropiaciones, no hicimos controles de precios y, lo más increíble de todo, no fijamos el tipo de cambio y recompusimos las tarifas. Nuestro modelo es mejor que el de la convertibilidad y es sostenible», resaltó.

Críticas a la vicepresidenta

En otro tramo de la entrevista, el Milei cuestionó a su vicepresidenta, Victoria Villarruel, de quien dijo que «no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones». «Tampoco participa en las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decidió no participar en las reuniones de Gabinete», sostuvo y agregó que el diálogo es únicamente «institucional» y es necesario para «cumplir» con sus roles.

«Ella […] está mucho más cerca del ‘círculo rojo’ [grupo de empresarios influyentes] y de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta», criticó, refiriéndose a los políticos y dirigentes tradicionales del país.