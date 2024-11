Ministro asegura que el modelo económico del MAS no fracasó, sino que hubo “falla humana” en su aplicación

Hasta el 2014, el país recaudó grandes cantidades de ingresos por la venta de gas al extranjero, pero desde el 2015 todos los indicadores comenzaron a caer. La economía de Bolivia iba en desplome, sin embargo, el entonces ministro de Economía y actual presidente del Estado, Luis Arce, no alertó a la población que el gobierno de Morales no estaba siendo responsable con el modelo económico.

Marcelo Montenegro, ministro de Economía. Foto: ABI

Fuente: ANF / La Paz

En medio de una crisis económica, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, defendió el modelo económico del Movimiento Al Socialismo (MAS) y aseguró que no fracasó, sino que existieron “fallas humanas” en su aplicación por parte de las anteriores autoridades.

“(El propósito era que) las ganancias (por la venta de gas) se reinviertan en la industrialización y obviamente en seguir buscando mayores reservas. ¿Eso se ha aplicado? No. ¿Es falla del modelo? No. Es falla de la aplicación y del descuido que ha habido por la nacionalización (…). No podemos decir que ha fallado algo si no se ha aplicado estrictamente en su integridad. Por tanto, si aquí ha habido una falla humana o un fallo de las autoridades, del sector de hidrocarburos de ese momento, no le podemos echar la culpa al modelo económico”, sostuvo Montenegro.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

De acuerdo a una publicación del Ministerio de Economía del 2014, el modelo económico masista funciona a partir de dos pilares: el sector estratégico, que debería generar excedentes por hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales. Esos recursos se invierten en el segundo pilar, el sector generador de ingresos y empleo, que en el fondo son las empresas públicas. Finalmente, las utilidades que generen las estatales se distribuyen a la población a través de programas y bonos sociales.

El país atraviesa por una escasez de dólares desde febrero del año pasado, cuando se limitó la venta del billete estadounidense en las entidades financieras. El Gobierno primero negó que no exista la divisa para calmar la demanda y culpó a los analistas de causar una supuesta especulación; sin embargo, cuando la situación era demasiado evidente, admitió que tienen dificultades económicas porque cayeron las exportaciones de gas debido a la poca producción del recurso no renovable.

Con la necesidad de conseguir dinero para mantener el aparato estatal, el Gobierno apeló ahora más que nunca a contraer deuda externa para funcionar, ya que la mayoría de sus empresas estatales son deficitarias o no generan lo suficiente para compensar su gasto.

Hasta el 2014, el país recaudó grandes cantidades de ingresos por la venta de gas al extranjero, pero desde el 2015 todos los indicadores comenzaron a caer. Bajó la recaudación, cayeron las inversiones en exploración y producción, se aumentó el gasto público, comenzaron a disminuir las Reservas Internacionales Netas, entre otros factores.

Mientras la economía iba en desplome, el entonces ministro de Economía y actual presidente del Estado, Luis Arce, no alertó a la población que el gobierno de Morales no estaba siendo responsable con el modelo económico.

“Ahora, el gobierno de Luis Arce retoma ese plan y hay resultados, Mayaya X1, que obviamente no va a dar inmediatamente, pero ahí está. Va a estar para el pueblo boliviano en cinco o seis años con un potencial ya de 1.7 TCFs y mucho más”, resaltó Montenegro.