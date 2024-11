Misiles ATACMS en Ucrania: Joe Biden quiere mandarle un mensaje a Corea del Norte

El reiterado pedido de Volodimir Zelensky fue escuchado por Estados Unidos

El Sistema de Misiles Tácticos del Ejército (ATACMS). Ejército de los Estados Unidos/Cedida vía REUTERS





Fuente: infobae.com

El nombre del arma, diseñada a fines de la década de 1980, era a la vez un acrónimo (Army Tactical Missile System, ATACMS) y, cuando se decía en voz alta, una exhortación: “Atáquenlos”. Pero Ucrania no podía, de hecho, atacarlos, al menos no dentro de Rusia, hasta el 17 de noviembre, cuando los medios de comunicación estadounidenses informaron que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, había cambiado de rumbo y había dado a Ucrania permiso para usar los avanzados misiles de largo alcance en suelo ruso. La decisión no cambiará drásticamente la decadente suerte de Ucrania en el frente, aunque levantará la moral y fortalecerá la posición del país de cara a las negociaciones que Donald Trump emprenderá después del 20 de enero. Primero nos esperan dos meses tumultuosos.

En el verano de 2022, Estados Unidos entregó a Ucrania los lanzacohetes HIMARS, aunque equipados únicamente con cohetes guiados por GPS de menor alcance. A fines de 2023, después de más de un año de debates, cedió y proporcionó los ATACMS de 300 km de alcance. Ucrania utilizó las armas con efectos devastadores en territorio ocupado por Rusia, incluida Crimea (destruyó nueve helicópteros en dos ataques en octubre), pero se le negó el permiso para dispararlos a través de la frontera con Rusia contra los aeródromos, depósitos de municiones y puestos de mando que se estaban utilizando para atacarla.

Biden impuso esa restricción por tres razones. Una fue el argumento del Pentágono de que tenía existencias limitadas de ATACMS y que estos eran necesarios para planes de guerra en varias partes del mundo, en particular contra Corea del Norte. La segunda fue que su utilidad militar, supuestamente, sería limitada. En septiembre, el Pentágono dijo que el 90% de los aviones rusos que lanzaban bombas planeadoras contra posiciones ucranianas ya se habían movido hacia el este, fuera del alcance de los ATACMS. La tercera fue el riesgo de escalada. Ucrania ha utilizado con frecuencia sus propios drones y misiles para atacar dentro de Rusia (un ataque en Toropets en septiembre eliminó entre tres y cuatro meses de munición), pero los ataques ATACMS generalmente requieren la asistencia estadounidense en materia de inteligencia y selección de objetivos. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ha dicho que el uso de misiles occidentales en Rusia constituiría una “participación directa” en la guerra.

Ucrania y sus partidarios rechazan estos argumentos. Según ellos, en el inventario de Estados Unidos hay más que suficientes misiles ATACMS (según algunas estimaciones, más de 1.000) y están siendo reemplazados gradualmente por misiles más nuevos y de mayor alcance. Los aviones rusos pueden estar fuera de alcance, pero abundan otros objetivos (depósitos, puestos de mando, centros logísticos y similares). Los principales objetivos serían los helicópteros y aviones de ataque rusos que prestan apoyo aéreo cercano a las tropas, señala Tatarigami, un ex oficial ucraniano seudónimo que sigue la guerra. Las preocupaciones por una escalada también son exageradas, sostienen. Después de todo, Putin considera que Crimea es una parte inalienable de Rusia y, sin embargo, no hizo nada en respuesta a los ataques de los ATACMS allí. Del mismo modo, no tomó ninguna medida de represalia dramática en respuesta a la constante intensificación del suministro de armas por parte de Occidente, desde armas pequeñas hasta misiles, tanques y aviones de combate.

La decisión de Biden deja tres interrogantes importantes. Uno de ellos es el alcance de su cambio de postura. Los informes sugieren que Ucrania, al menos inicialmente, solo podrá utilizar ATACMS en la provincia de Kursk, donde se ha apoderado de territorio que Rusia ahora está luchando por recuperar. Eso tiene sentido político si el propósito es enviar un mensaje a Corea del Norte, que está ayudando a Rusia en ese esfuerzo. A los funcionarios occidentales les preocupa que el despliegue inicial del país pueda convertirse en un oleoducto constante y están ansiosos por cortarlo de raíz. Pero tiene poco sentido militar si el objetivo es infligir el máximo daño a la maquinaria de guerra de Rusia antes del 20 de enero, cuando Trump asuma el poder. Muchos de los objetivos rusos más jugosos están en otros lugares.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reúne con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la Casa Blanca. Foto: Ukraine Prency/Ukrainian Pre/Planet Pix vía ZUMA Press Wire/dpa

La segunda pregunta es si Gran Bretaña y Francia seguirán el ejemplo y permitirán que Ucrania utilice sus propios misiles de crucero avanzados (conocidos como Storm Shadow y SCALP, respectivamente) dentro de Rusia. Estos misiles, como los ATACMS, requieren una considerable participación occidental para apuntar con eficacia. Se cree que los funcionarios británicos se han mostrado reacios a autorizar su uso dentro de Rusia sin que Estados Unidos dirigiera el camino y proporcionara cobertura. Ahora es probable que cedan. Y Francia, en ese caso, seguramente haría lo mismo.

La decisión también podría presionar al canciller alemán Olaf Scholz para que reconsidere su propia negativa a proporcionar misiles de crucero Taurus a Ucrania. Es probable que reciba cada vez más ataques por parte de Friedrich Merz, líder de la oposición de centroderecha Demócrata Cristiana. Pero Scholz reafirmó públicamente su postura hace una semana en el Bundestag, durante una campaña electoral en la que se presentó como la opción “prudente” en contraste con Merz, de postura más agresiva.

El tercer y más importante asunto es cómo Putin decidirá responder. Estados Unidos está echando “leche al fuego”, dijo un portavoz del Kremlin. “Si se ha tomado esa decisión, significa una nueva espiral de tensión”. Las preocupaciones sobre el uso de armas nucleares son exageradas, sobre todo porque hay pocas perspectivas de un colapso ruso en el frente a corto plazo. Pero Rusia ha estado insinuando que podría ampliar su ayuda al grupo rebelde Houthi en Yemen, que ha estado disparando misiles contra barcos en el Mar Rojo. Se alega que Rusia ha proporcionado datos de localización de objetivos derivados de satélites a los Houthi a través de oficiales iraníes. También ha considerado suministrar misiles más avanzados al grupo, un riesgo que los funcionarios occidentales describen como una “escalada horizontal”, es decir, más allá de Ucrania. También existe la preocupación de que los espías rusos puedan intensificar su campaña de sabotaje, subversión e intento de asesinato dentro de Europa, que ha incluido la colocación de dispositivos explosivos en aviones de pasajeros.

Biden podría estar esperando que Putin no responda agresivamente para mantener abierta la posibilidad de llegar a un acuerdo con Trump el año próximo. Según se informa, el presidente electo le dijo a Putin en una llamada telefónica que no debería intensificar la guerra. Si eso es cierto (el Kremlin niega que la llamada telefónica haya tenido lugar), entonces tanto Biden como Trump habrán tenido su respuesta en los cielos de Ucrania en las primeras horas del 17 de noviembre: los mayores ataques aéreos desde el año pasado, que paralizaron la red eléctrica de Ucrania y mataron a unas 18 personas.