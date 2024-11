Morales levanta su huelga y se anuncia evaluación de la ‘pausa humanitaria’ para volver a bloquear

Un ampliado el domingo definirá si se retoman o no los bloqueos. La condición sigue siendo la liberación de los aprehendidos por violencia contra la Policía.

Fuente: La Razón

Mauricio Diaz Saravia

Luego de seis días, el expresidente Evo Morales levantó su huelga de hambre por una decisión de los dirigentes de la Seis Federaciones del Trópico. La información fue confirmada por el dirigente Dieter Mendoza en un video difundido por Kawsachun Coca.

“Las seis Federaciones ha determinado, bajo exigencia de nuestros compañeros que el hermano Evo Morales (…) pueda levantar la huelga de hambre, a exigencia de la liberación de nuestros compañeros, y el hermano Evo Morales ha aceptado”, dice en el material publicado la noche de este jueves.

Asimismo, el dirigente volvió a exigir la liberación de los aprehendidos en los enfrentamientos con la Policía en los puntos de bloqueo de la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Mendoza indicó que esa organización cocalera tendrá un ampliado para evaluar las 72 horas de pausa que declaró el denominado Estado Mayor del Pueblo y no se descarta que se vuelva a bloquear carreteras.

“Si no se instala el diálogo, si no se libera a nuestros detenidos, si no se atiende las necesidades, está claro que vamos a seguir movilizándonos a nivel nacional”, dijo Mendoza.

El miércoles, el dirigente campesino Humberto Claros declaró una “pausa humanitaria” en el bloqueo evista, luego de 24 días de instalada la protesta que aisló únicamente al departamento de Cochabamba del resto del país.

En ese tiempo, el perjuicio económico superó los $us 2.200 millones y afectó a varios sectores, principalmente productivos.

La protesta también repercutió en los mercados, principalmente del occidente del país.

Varios productos de la canasta familiar, como la carne de pollo, de res y de cerdo, hasta duplicaron, en muchos puntos de venta, su precio.

Este jueves se celebró la primera “reunión preparatoria” para el diálogo entre el Gobierno y el ala evista del MAS.