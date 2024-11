Morales señala que Magistrados del TCP modificaron la CPE para inhabilitarlo

El TCP emitió un fallo que reafirma la imposibilidad de reelección, continua o discontinua, para el cargo de Presidente en Bolivia, lo que impide que Evo Morales vuelva a postularse para este puesto.

El expresidente Evo Morales aseveró este domingo que los magistrados de la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional de Sucre, Gonzalo Hurtado y René Espada, modificaron la Constitución Política del Estado (CPE) para inhabilitarlo de las elecciones. En tanto, el diputado Sandro Ramírez indicó que Morales está habilitado legal y jurídicamente.

“Ayer nos hemos reunido de emergencia para ver si estoy o no inhabilitado, pero es interesante y se equivocaron totalmente, por que estos dos magistrados hasta modificaron la Constitución, que no es su atribución. Sencillo, para entender dicen lo que han sido ya dos veces autoridad, en primera elección otra reelección ya no pueden ser más autoridad, nunca más puedes ser presentado, algo así dice jurídicamente. Eso no está en la Constitución, solo habla de presidente y vicepresidente”, indicó Morales en su programa RKC.

Agregó que la medida se da porque no pudieron con su persona ni moral, jurídica, política ni físicamente.

“No han podido destrozarme moralmente como hemos demostrado la semana pasada por atlas electoral, no han podido derrotarme moralmente, ni jurídicamente, ni políticamente. Intentaron matarme físicamente y no puede y el viernes sacan que Evo está inhabilitado. Eso viene de dos magistrados, de dos autoprorrogados”, mencionó Morales.

El viernes, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo que reafirma la imposibilidad de reelección, continua o discontinua, para el cargo de Presidente en Bolivia, lo que impide que Evo Morales vuelva a postularse para este puesto. Esta decisión fue comunicada a través del Auto Constitucional 0083/2024 ECA, que ya fue notificado a las partes correspondientes.

Pese a tal resolución, el diputado evista Sandro Ramírez, indicó que los magistrados no pueden demostrar que la CPE no habla de elección discontinua en el artículo 168 de la carta magna.

“Demuéstrenme donde acá habla de la elección discontinua (…) de manera objetiva, el hermano Evo Morales y cualquier boliviano, por tanto, según la opinión consultiva y la CPE, está legal y jurídicamente hablando, habilitado el hermano Evo Morales, está legal y jurídicamente habilitado”, dijo Ramírez.

