Mujer quedó con un pulmón perforado y daños en la cabeza tras un accidente de tránsito; su pareja la abandonó

Cochabamba. El hecho se registró el pasado 22 de octubre. El hombre que conducía el vehículo impactó con un minibús y embarcó a la víctima en un taxi. Ahora dice que no tiene nada que ver con lo ocurrido

Pedro Silva







Fuente: Unitel

Una mujer quedó en terapia luego de haber sufrido un aparatoso accidente el pasado 22 de octubre en la zona de la avenida Guillermo Urquidi y Belzu, en la ciudad de Cochabamba.

Según la denuncia de los familiares de la víctima, el vehículo en el que estaba la mujer de 45 años era conducido por su pareja, quien en aparente estado de ebriedad, llegó a chocar con un minibús.

Vehículo en el que iba la víctima

Tras el hecho, el sujeto, antes de que llegue la Policía al lugar, sacó a su pareja del motorizado y la embarcó en un taxi para enviarla hasta su domicilio, pese a que ella presentaba evidentes lesiones.

La mujer llegó al hospital posteriormente, los médicos evidenciaron que tenía un pulmón perforado, además de otras heridas en la cabeza producto del accidente.

Sin embargo, ahora el sujeto no se quiere hacer cargo y deslinda responsabilidad afirmando que él no tuvo nada que ver con lo que le pasó a la mujer.

“Se niega, no da la cara, dice que él no le ha hecho nada, cuando se ve de las cámaras y los mismos vecinos donde ha sido el accidente, dicen que la señora estaba mal, que no podía respirar. Ahorita su pulmón de mi cuñada está perforado gracias a ese accidente, tiene un hematoma en su cerebro”, manifestó una familiar de la víctima.

Ahora la mujer de 45 años de edad está en la unidad de terapia intensiva, mientras que su pareja protagonista del hecho, que la abandonó a su suerte, no quiere hacerse cargo.

Familiares revelaron que la cuenta médica de la víctima ya supera los Bs 115 mil ya que tuvo que ser ingresada a una cirugía de emergencia, sin embargo, aún requiere más tratamientos y atención, debido a que su estado de salud continúa siendo crítico.

“Este hombre que es Milton C.V, no da la cara, no responsabiliza nada. Ya son 115 mil (bolivianos) que debo, ya he vendido también mi lote, no alcanza; yo quiero por favor, que Milton se haga responsable del accidente que ha provocado, porque estaba en completo estado de ebriedad”, manifestó la madre de la víctima.

La mujer asegura que desde hace ya casi dos semanas que encuentra luchando junto a su hija y hasta ahora el hombre no se ha hecho presente para ayudarlos.

“Yo estoy día y noche con mi hija, 13 días, pagando los gastos médicos. Hasta ahora he cubierto 45 mil bolivianos solo en receta médica, ahora los doctores me dicen tiene que pagar 70 mil, ¿yo de dónde voy a sacar si no tengo?”, lamentó la progenitora entre lágrimas.