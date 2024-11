Municipio de La Paz busca acuerdo con ganaderos de Beni para el abastecimiento de carne

La autoridad edil precisó que en el Beni se produce arroz y carne que podría abastecer al mercado paceño, pero por la falta de un buen acceso no se lo toma muy en cuenta a ese departamento que éste lunes 18 de noviembre está de aniversario.

El alcalde paceño participará de los actos protocolares por los 182 aniversario de ese departamento.

Fuente: AMUN

“Vamos a firmar un acuerdo con la alcaldía (de Trinidad) y los ganaderos para ver cómo podemos garantizar la provisión de carne a nuestra ciudad en una especie de alianza público- privada”, afirmó el alcalde de La Paz, Iván Arias en radio Panamericana.

La autoridad edil precisó que en el Beni se produce arroz y carne que podría abastecer al mercado paceño, pero por la falta de un buen acceso no se lo toma muy en cuenta a ese departamento que éste lunes 18 de noviembre está de aniversario.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Por ello, acotó que este lunes participará en los actos por los 182 años de fundación de ese departamento, pero también aprovechará su estadía en esa ciudad para firmar el convenio con el alcalde en Trinidad, Cristhian Cámara y luego retornará a La Paz.

Arias aseguró que el Beni es el próximo polo de desarrollo, por eso junto a La Paz, deberían ser complementarios, pero “seguimos dándole la espalda”, por eso cree que la vinculación entre ambos departamentos debería ser mayor.

Sin embargo, lamentó que la vía que conecta a ambos departamentos no es la más apropiada y que mayormente se llega en avión. “Tenemos un tramo muy feo entre Caranavi y Yucumo que no está terminado y que toma horas y horas el viaje. No hay una buena transitabilidad”.

////