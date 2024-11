Murió el actor británico Timothy West a los 90 años

Destacado por sus papeles en “Gentleman Jack” y representaciones de Winston Churchill, West es recordado como un icono del entretenimiento en su natal Inglaterra

El veterano actor británico falleció pacíficamente a los 90 años, acompañado por su familia y amigos (Gareth Fuller/PA via AP)





Timothy West, uno de los actores más destacados y versátiles del Reino Unido, murió a los 90 años, según anunciaron sus familiares.

Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Conocido por sus papeles en el teatro, el cine y la televisión, West tuvo una extensa y aclamada carrera, con actuaciones memorables tanto en producciones de alto perfil como en proyectos más populares.

Apareció en exitosas series como la comedia No Going Out y el drama Gentleman Jack, así como en los populares programas de larga emisión Coronation Street y EastEnders.

A lo largo de su trayectoria, el artista también protagonizó adaptaciones de obras de Roald Dahl y Charles Dickens. También representó en varias ocasiones al primer ministro británico Winston Churchill en producciones como From Churchill and the Generals (1979), The Last Bastion (1984) y Hiroshima (1995).

Timothy West encarnó al primer ministro británico Winston Churchill en programas británicos (Network Ten)

La familia de Timothy West ha expresado su profundo pesar por la pérdida de este destacado intérprete, cuya extensa y versátil carrera lo convirtió en una figura emblemática del teatro, el cine y la televisión británica.

En un comunicado, sus hijos Juliet, Samuel y Joseph West informaron que el actor murió “en paz mientras dormía” y que estuvo acompañado por sus amigos y familiares al final.

“Después de una larga y extraordinaria vida sobre y fuera de los escenarios, nuestro adorado padre, West, falleció tranquilamente mientras dormía ayer por la tarde. Tenía 90 años”, señalaron.

Timothy junto a su hijo Sam y su esposa Prunella Scales (Michael Crabtree/PA via AP)

El veterano Timothy West estuvo casado durante 61 años con la también actriz Prunella Scales, protagonista de Fawlty Towers. En cuanto a su familia, dejó a una viuda, una hermana, una hija, dos hijos, siete nietos y cuatro bisnietos.

“Todos lo extrañaremos terriblemente”, agregaron sus hijos en el comunicado, en el que también agradecieron al personal del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) por los cuidados brindados al intérprete en sus últimos días.

Familiares del intérprete expresaron su pesar por la pérdida de West (Stefan Rousseau/PA via AP)

La carrera de Timothy West

Nacido en 1934 en Bradford, Timothy West comenzó su carrera en el mundo del espectáculo como asistente de dirección en el Teatro Wimbledon. Su talento y versatilidad le permitieron destacar en el teatro, el cine y la televisión a lo largo de décadas.

En la gran pantalla, participó en películas como El día del chacal (1973), en la que interpretó al comisario Berthier, y Grito de libertad (1987). En la pequeña pantalla, destacó por sus actuaciones en series como la comedia-drama Brass, donde dio vida al empresario Bradley Hardacre.

Además, West tuvo roles recurrentes en las populares telenovelas Coronation Street y EastEnders, en las que interpretó a Eric Babbage y Stan Carter, respectivamente.

Sus últimos créditos televisivos incluyen Gentleman Jack y la comedia No Going Out, en la que interpretaba a Geoffrey, el padre de Lucy Adams (interpretada por Sally Bretton).

La estrella fue parte del elenco de la serie «Gentleman Jack» (HBO)

Tras su muerte, diversos colegas y personalidades del mundo de la cultura británica rindieron homenaje a la estrella, resaltando su talento y trayectoria.

El presentador de radio David Aaronovitch lo describió como “una bendición en la vida real”, mientras que la actriz Tracy-Ann Oberman lo calificó como “el más maravilloso actor y ser humano”.

Además de sus papeles en el cine y la televisión, West fue reconocido por sus interpretaciones de obras de Shakespeare, como su aclamada actuación como el Rey Lear en 2016 y 2002.

En los últimos años, Timothy West compartió con su esposa Prunella Scales las diez temporadas del programa de Canal 4 Great Canal Journeys, en el que exploraban su amor por los canales fluviales y abordaban la demencia que padecía la actriz.

Timothy West compartió su amor por los canales fluviales junto a su esposa Prunella Scales, mientras enfrentaban juntos su batalla contra la demencia (Gareth Fuller/PA via AP)

“Ahora que su estado ha empeorado, echo de menos la compañía de Pru como mi mejor amiga”, había señalado West en la revista Saga Exceptional tras conocer el diagnóstico de su pareja.

Y agregó: “Pru no tiene mucha conciencia del tiempo, así que cuando se reúne conmigo en el salón, su cara se ilumina como si hubiéramos estado separados durante días […] No reconocerme no ha sido un problema, pero llegará, estoy seguro”.