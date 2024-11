«No hay conversiones de GNV»: Talleres se declaran en emergencia por la falta de equipos

La demanda de conversión ha incrementado por la falta de combustible, pero los talleres señalan que no hay tanques desde inicios de año, por lo que no pueden hacer conversiones.

Alejandra Verduguez

Fuente: Red UNO

«No hay equipos de gas para las conversiones», así lo afirmaron diferentes talleres que fueron consultados por Red Uno en Cochabamba.

Debido a la crisis por la falta de dólares y combustible en el país, los conductores intentan cuidar su economía y buscan cambiar el funcionamiento de sus vehículos, de gasolina a gas. Sin embargo, la medida es casi imposible debido a la falta de equipos de conversión y cilindros (tanques) en el país.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Jorge Román, representante de los talleres de conversión en Cochabamba informó que desde inicios de este año existe ausencia de equipos y cilindros para la conversión debido a que Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) no realizó la licitación.

«La demanda existe, han incrementado (las solicitudes) pero lo que no hay son los equipos. Esto porque no realizaron las licitaciones», indicó Román.

Conductores en espera

Los propietarios que presentaron su documentación la gestión 2023 para obtener el permiso de conversión de manera gratuita continúan esperando que los tanques sean distribuidos. Una espera que se alargó a más de 10 meses.

«Fui a consultar, pero me advirtieron que no habían tanques, entonces tengo que seguir con gasolina, que para colmo ni hay. Entonces es un juego sin salida», señaló Marco Sandóval, un ciudadano de 29 años que intentó realizar el cambio el mes de agosto.

Red Uno consultó a un taller de conversión en la zona noroeste de la ciudad. En respuesta, el administrador explicó que sólo se realiza la conversión de manera particular a motorizados de última generación.

Talleres cierran por falta de material

«No hay tanques y no hay cilindros, es decir no hay qué cambiar, por lo tanto, no tenemos trabajo», explicó Roman.

Los talleres que se dedican a la conversión, obtienen las ganancias por la mano de obra, según detallaron los administradores, pero, debido a que no se está efectuando la transformación, los empleados se quedan sin labores.

Román informó que, al menos dos talleres han cerrado en los últimos meses por la reducción de demanda, mientras que los demás analizan cambiar de rubro ante la crisis que se atraviesa.

La falta de dólar aumenta la preocupación

Para realizar el mantenimiento y la recalificación de los equipos y cilindros, los talleres también están presentando problemas debido a la escasez de dólares.

«Nosotros compramos los insumos en dólares, pero a nosotros nos pagan en bolivianos, no hay ganancias y esto agrava la situación», aseguró el representante de los talleres.

¿Soluciones?

Red Uno se comunicó con representantes de la ANH y la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV), sin embargo no se obtuvo respuestas, ni del nivel regional, ni nacional.

Desde Cochabamba, los representantes de los talleres de conversiones exigen una solución pronta a la adquisición de equipos.

Fuente: Red UNO