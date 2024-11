“No hay mandamiento de apremio, es una resolución”, dice Jhonny Fernández sobre denuncia de reincorporación de gendarmes

Un mandamiento de aprehensión en contra de Fernández fue emitido por una jueza, que ordena la reincorporación de trabajadores de la Guardia Municipal, según el abogado Rajiv Echalar, que representa a la parte demandante.

“No hay mandamiento de apremio, lo que existe es una resolución judicial”, dijo este jueves el alcalde Jhonny Fernández sobre un supuesta orden que una juez laboral libró para que se proceda en contra de la autoridad municipal por no reincorporar a más de 30 personas en la Gendarmería Municipal.

La declaración de Fernández surge luego que el abogado de la parte demandante, Rajiv Echalar, divulgara públicamente un documento firmado por una jueza que ordena se libre la orden de aprehensión en contra del burgomaestre cruceño por “no haber cumplido” con la reincorporación de extrabajadores.

Según Fernández, son 32 funcionarios a los se les pidió que entreguen su libreta de servicio militar, pero este requerimiento no fue cumplido y “lamentablemente se fueron por la vía administrativa y después a un Juzgado”, pero enfatizó en que se los retiró porque no cumplían con este requisito.

“Si los funcionarios que piden ser restituidos tenían libreta de servicio militar, obviamente que pueden seguir trabajando, pero si no tienen este requisito fundamental, yo mañana puedo ser pasible de otros hechos jurídicos que me pueden afectar por no cumplir la Constitución”, dijo Fernández en conferencia de prensa.

De acuerdo al documento expuesto por el abogado Echalar, en la orden se indica que el mandamiento para que se libere la orden de aprehensión está vigente “hasta que cumpla con la reincorporación a los 32 trabajadores (…) todo conforme a lo previsto por el artículo 14 numeral IV de la ley 1648 en relación con el artículo 216 del CPT”.