“No se puede atribuir el desabastecimiento (de combustibles) al bloqueo, lo que falta es divisas”, señala exministro Ríos

Fuente: Unitel

En un contexto en el que se acentúan las filas en los surtidores en busca de gasolina y diésel, el analista y exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, sostuvo que las fallas en el abastecimiento de estos combustibles ya no se pueden atribuir a los bloqueos, sino a un problema de divisas que ya no se puede tapar.

Ríos observó que esta situación se observa desde hace al menos 18 meses atrás, pero la situación se vienen agudizando y haciendo más crónica, lo que implica que el escenario no está mejorando y esto no solamente golpea a las labores del aparato productivo, sino también a otras áreas relacionadas a los servicios que requiere la población como el bombeo de agua o recojo de basura.

“No podemos atribuirle este desabastecimiento a un corte de caminos, que bloquea Cochabamba. Entendería que Cochabamba no tenga combustibles, pero no puedo entender que no haya diésel y gasolina en Santa Cruz, porque acá se produce y se puede importar muy fácilmente de la Argentina y de Paraguay”, consideró el exministro.

En este sentido, advirtió que esto puede derivar en una crisis energética profunda en donde instancias como el Gobierno nacional, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) lo que están haciendo es “tapar el sol con un dedo”.

