“Nos dejan solos, parece que quieren que la ciudad se caiga”: Arias urge crédito para su plan contra las lluvias

Fuente: Unitel

El alcalde de La Paz, Iván Arias, expresó su preocupación por la falta de interés que, en su juicio, exponen algunos diputados de La Paz sobre la aprobación de un crédito de 1.000 millones de bolivianos.

Arias considera que este financiamiento es esencial para ejecutar obras urgentes para la mitigación de los desastres naturales que afectan a la ciudad sede de Gobierno.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Es una pena, realmente demuestran el poco interés que tienen para el municipio de La Paz y para la situación de las lluvias”, señaló Arias.

La autoridad edil había invitado a 61 legisladores paceños a una reunión este martes para presentar el plan “De la Tormenta a la Esperanza y de la Esperanza a la Acción” y detallar los recursos que se requieren para ejecutar las obras de emergencia, por ejemplo, para la época de lluvias. Solo tres llegaron a la reunión.

“No veo el interés de los diputados; la soledad en la que nos quieren dejar hace parecer que quisieran que la ciudad se caiga, y como buenos líderes buitres aparecer más tarde sobre la cazuela”

Arias lamentó la inasistencia de los legisladores paceños y dijo que además de los 250 millones de bolivianos que ya fueron invertidos, la municipalidad necesita 700 millones de bolivianos para la canalización de los ríos Aruntaya, Orcojahuira, Irpavi y La Paz.

Precisó en ese marco que los otros 300 millones de bolivianos son necesarios para completar otras intervenciones urbanas. Destacó que son “obras grandes” que permitirán

Críticas

Para el diputado Miguel Roca, disidente de Comunidad Ciudadana (CC), que estaba presente en la cita, el panorama es complejo porque “es un dinero que no hay” e “implica seguir endeudándonos”.

Por su lado, el diputado Alejandro Reyes, de la misma fuerza, dijo que no recibió ninguna invitación y se cuestionó: “¿Cómo vamos a asistir con un alcalde que no rinde cuentas, que no va a su Concejo?”

“Tiene el cinismo de pedir créditos (…) equivocó las formas, hoy no se la va a dar un solo peso”, sostuvo.

Obras

El Alcalde manifestó su preocupación por el avance de las obras en la zona de Irpavi, que -según su informe- apenas alcanzan un 30%.

“Es un porcentaje muy bajo, ya no estamos empezando; hemos estado informando sobre la situación desde mayo y la próxima semana movilizaremos todo nuestro equipo para intensificar los trabajos”, agregó, cita un boletín institucional.

En ese marco, reafirmó su compromiso para ejecutar las obras para controlar los caudales de los ríos que atraviesan la urbe y que en época de lluvias generan problemas.

“No va a ocurrir que la ciudad se detenga; vamos a seguir trabajando y la Alcaldía está preparada”, aseguró.