Nosiglia apunta a quedar entre el top 20 del rally Dakar

Fuente: lostiempos.com

“Desde mi primer Dakar me puse como objetivo terminarlo y, competitivamente, tenemos una meta de equipo, que es poder estar entre los 20 mejores”, dijo Nosiglia en la presentación de su auspiciador LBC Seguros.

El piloto señaló que este 2025 participará con una moto que no será del mismo nivel del resto de los competidores, pero cree que igual puede hacer una buena carrera.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Cuando era niño, siempre me preguntaba para qué me entreno tanto, pero cuando llegó mi primer Dakar, dije me he preparado toda la vida para esto”, aseguró Nosiglia.

Además, explicó que el Dakar es una “carrera muy dura psicológicamente, motivo por el que se necesita ser muy frío por muchos momentos. Todos los últimos Dakar que he podido ir con mi papá (Walter Nosiglia) ha sido un gran apoyo en ese sentido, ya que tiene muchísima experiencia”.