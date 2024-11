Nuevo ataque aéreo de Israel a Beirut

Las imágenes de explosiones han sido publicadas en las redes sociales por varios medios.

Fuente: https://actualidad.rt.com

Las Fuerzas de Defensa de Israel este miércoles han efectuado otro ataque contra Beirut, según imágenes difundidas por varios medios en las redes sociales.

De acuerdo con Quds News Network, los aviones de guerra israelíes derribaron un edificio en el distrito de Dahieh de la capital libanesa.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

BREAKING: Israeli fighter jets destroy a building in the Ghobeiry neighborhood in the Dahieh district of Beirut. pic.twitter.com/M5CWiDP3vL

— Quds News Network (@QudsNen) November 13, 2024