Odontóloga víctima de atraco en Mairana relata la pesadilla que vivió y teme por su seguridad

Santa Cruz. En su testimonio, aseguró haber sufrido tres disparos en su cuerpo y, con visible temor, reveló detalles de lo sucedido, asegurando que pudieron haber intentado secuestrarla para pedir un rescate.

Charles Muñoz Flores







Fuente: Red Uno

En una conversación exclusiva con la Red Uno, Diana H.T.H., la víctima del brutal atraco ocurrido en Mairana, relató los desgarradores momentos que vivió tras ser sorprendida por un desconocido que la baleó.

“Tal vez querían secuestrarme, tal vez hacerme algo, pedir dinero a mis familiares para soltarme”, expresó Diana, quien aún no sale del shock y el miedo tras el violento encuentro. Según contó, ella se encontraba en ruta hacia su trabajo, tras hacer una encomienda en Mairana, cuando el atacante, oculto en su maletero, apareció de forma sorpresiva.

“Me dijo que me echara y pusiera las manos atrás, que no dijera nada, que no gritara. Luego se acercó un auto y me ordenó lo mismo”, relató la víctima, quien intentó escapar. “Me quise bajar, pero me amenazó con dispararme, así que al ver que tenía la pistola en la mano, abrí la puerta y me bajé. Fue ahí cuando me disparó en la mano, luego dos veces más. Después de eso, seguí caminando, y al voltear, vi que se estaba dando la vuelta para huir con mi vehículo”, detalló.

Con voz entrecortada, Diana expresó el temor constante que la acompaña desde el ataque: “Temí por mi vida, tuve demasiado miedo. No sé quién es, ni por qué lo hizo. Nadie podía imaginar que el tipo estaba en mi maletero. Cuando salió, fue como un sueño del que no podía despertar”, confesó, visiblemente traumatizada.