Opositores y arcistas aplauden resolución del TCP sobre la reelección y el evismo ve que el Gobierno está detrás de la sentencia

“Esta es sala es la más corrupta en la historia judicial de Bolivia.Mediante un recurso de complementación y enmienda a la Sentencia Constitucional 1010/2023, estos vocales modifican la Constitución Política del Estado (CPE), la cual no prohíbe la reelección discontinua. Sin embargo, ambos vocales habrían decidido instituir esa figura”, criticó Romero.

“Cuando ellos introducen la reelección discontinua, están modificando la Constitución, porque esa categoría no existe en la CPE, y una sentencia constitucional no puede modificar la Constitución. Es una grosería”, cuestionó el ex ministro de Gobierno en entrevista con radio Kawsachun Coca.