¿Oriente al borde del abismo? 20 días para pagar a ‘Tucho’ Antelo o perderá puntos

El Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) de la Federación Boliviana de Fútbol ha puesto a Oriente Petrolero contra las cuerdas, otorgándole un plazo de 20 días para pagar la deuda que mantiene con el exentrenador Víctor Hugo ‘Tucho’ Antelo. De lo contrario, el club se enfrentará a la quita de 3 puntos en el torneo, lo que podría comprometer gravemente su posición en la tabla y acercarlo a la zona de descenso.

La situación financiera de Oriente Petrolero ha sido problemática en los últimos tiempos, y este nuevo conflicto agrava aún más la crisis que atraviesa el club cruceño. ‘Tucho’ Antelo, quien dirigió al equipo en el pasado, presentó una demanda por incumplimiento de pagos de salarios, lo que ha derivado en esta advertencia del TRD.

La pérdida de puntos dejaría al equipo albiverde en una situación delicada en la recta final del torneo, ya que actualmente se encuentra luchando por no caer en los últimos puestos. Si Oriente Petrolero no cancela la deuda en los próximos 20 días, no solo perdería puntos, sino que también comprometería seriamente su permanencia en la División Profesional.