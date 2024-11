Otra renuncia en CC: Baldivieso dice que por fin podrá quitarse las “cadenas” que no la dejaban avanzar

Comunidad Ciudadana enfrenta desmoronamiento a medida que más parlamentarios abandonan sus filas

Comunidad Ciudadana (CC), liderada por Carlos Mesa, atraviesa una de las peores crisis de su historia, con la renuncia de varios de sus integrantes, incluyendo recientemente a la diputada nacional Mariela Baldivieso. La parlamentaria denunció vulneraciones internas, prácticas políticas cuestionables y una falta de lealtad hacia sus miembros.

“Al fin me podré quitar las cadenas que no me dejaban avanzar en el ámbito político”, expresó Baldivieso en sus redes sociales, señalando que su silencio durante cuatro años fue un acto de lealtad que no recibió reciprocidad.

Este alejamiento se suma al de otros parlamentarios, como Pablo Arizaga, en un contexto donde múltiples integrantes han abandonado la Alianza en los últimos meses. Las denuncias de comportamiento antiético y la falta de unidad han generado dudas sobre el futuro de CC, especialmente de cara a las elecciones de 2025.

Al fin me podré quitar las cadenas que no me dejaban avanzar en el ámbito político, al fin podré descargar toda la impotencia que vengo sintiendo durante 4 años por diferentes vulneraciones dentro de la Alianza Comunidad Ciudadana. Mi silencio fue una muestra de lealtad, pero… pic.twitter.com/yZB7ShGSnJ — Mariela Baldivieso (@baldmariela) November 23, 2024



