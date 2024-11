Parabas barba azul vuelven a sus orígenes, en un intento para salvar su especie

Texto y fotos: Sergio Mendoza

En el municipio de Loreto, al sur del departamento del Beni, 13 parabas barba azul que llegaron hace casi dos meses desde Estados Unidos aguardan su turno para ser la salvación de su especie. Sus padres, o quizás sus abuelos, fueron secuestrados de su hogar endógeno hace ya varias décadas para ser vendidas hasta por $us 5.000 la pieza en el extranjero, un lucrativo negocio que sumado a otras acciones humanas ha mermado la población de estos loros únicos, orillándolos a la paupérrima cifra de 350 individuos.

Existen tres niveles para clasificar el riesgo de desaparición de una especie antes de que ésta se extinga por completo, explica Mounzón: peligro de extinción, peligro de extinción crítico, y extinto en la naturaleza. Un cuarto nivel sería extinto por completo. Así que en el caso de las parabas barba azul, “estamos a un paso de que desaparezcan de la naturaleza”, afirma.

Estos loros son endémicos de Bolivia, más precisamente del Beni; es decir, que no existen ni pueden existir en otro rincón del mundo en estado natural debido a su comportamiento y hábitos alimenticios. No fabrican sus nidos, sino que aprovechan hoyos naturales que se forman en los árboles para poner sus huevos, y comen principalmente motacú y totaí, frutos de palmeras amazónicas.

Se cree que estas aves que regresaron a sus orígenes son descendientes de las que fueron originalmente traficadas al extranjero. Aunque la capacidad de sobrevivir en este entorno selvático -con temperaturas superiores a los 30 grados, mosquitos que acechan como vampiros, y toda clase de depredadores naturales- está en sus genes, estas parabas no serán liberadas. Por su vida de reclusión no se las cree aptas para desarrollarse si no es dentro de una jaula, donde tienen refugio y alimento diario. Pero es posible que sus descendientes sí lo logren.