Parotani amanece con reforzado resguardo policial y militar tras un fin de semana conflictivo

Fuente: Unitel

La localidad de Parotani, en Cochabamba, amanece con un reforzado resguardo policial luego de un fin de semana conflictivo debido a los enfrentamientos entre pobladores de esa región con la Policía.

Según los reportes preliminares, están en el lugar contingentes de La Paz, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. Pero además hay efectivos militares.

El viernes, la Policía ejecutó un operativo con refuerzo de militares para desbloquear la ruta que conecta a Cochabamba con el occidente del país.

En ese marco, según información del Gobierno, más de 60 personas quedaron aprehendidas, de las cuales al menos 20 fueron enviadas a la cárcel con detención preventiva.

El fin de semana los pobladores de Parotani se volvieron a enfrentar con Policías el sábado dejando heridos.

La zona es clave para la conexión de Cochabamba con el occidente, por lo cual el resguardo se reforzó con más efectivos.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló que desde que inició el conflicto hasta la fecha se ejecutaron arrestos, aprehensiones y, posteriormente, detenciones preventivas o medidas sustitutivas por diferentes delitos, teniendo un saldo de 164 personas que están siendo procesadas en el territorio nacional.

Asimismo, reportó que un grupo de personas “tenía secuestrados a transportistas por más de 19 días en la zona de Parotani”, a quienes no les permitían el acceso a la alimentación y estaban recibiendo tratos crueles e inhumanos; no tenían ni siquiera el derecho a tomar un vaso de agua y no les garantizaban el derecho a la transitabilidad.