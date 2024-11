Parte de una plataforma del cementerio Los Andes corre el riesgo de segundo colapso

Fuente: Brújula Digital

Una parte de la plataforma del cementerio Los Andes, que cedió y causó una mazamorra que afectó Bajo Llojeta el sábado tras una lluvia, corre el riesgo de un segundo colapso, debido a que presenta fisuras de entre cinco a dos centímetros.

Brújula Digital constató que aún existe una plataforma de tierra de unos 20 por 45 metros, que tendería, según los técnicos de la Alcaldía de La Paz, a deslizarse de “manera inminente”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Parte de esta plataforma se deslizó el pasado sábado, tras una lluvia, lo que provocó que todo el material anegue a 30 viviendas en la zona Santa Cecilia de Bajo Llojeta y cobre la vida de una menor de cinco años.

La caída del material generó una mazamorra que se llevó todo a su paso, incluso, el embovedado que existía en el río Pasajahuira. Parte del embovedado quedó atascado en el puente Rosario, del barrio Salviani I, donde existe una tornamesa y un tractor del municipio de La Paz que son utilizados para retirar el lodo.

El lunes, el alcalde de La Paz, Iván Arias, indicó que la mazamorra se dio debido al trabajo de la empresa Kantutani que realizó movimientos de tierras y que trasladó 50 mil toneladas de material lo que causó el cierre del embovedado.

“Lo que aquí ha ocurrido es que una empresa ha movido tierra al río, más de 50 mil toneladas de tierra han tirado al río, se ha vuelto mazamorra, ha tapado la bóveda, todo eso ha ido bajando, otra vez la irresponsabilidad de la gente. Nuestra área legal ya ha tomado contacto y vamos a iniciar un proceso”, dijo Arias, el pasado lunes.

Sin embargo, la empresa Kantutani negó tal responsabilidad y dijo que la mazamorra que afectó a 30 casas se debió al taponamiento del embovedado.

“Aclaramos que los sucesos que afectarán la zona de Llojeta fueron generados por el taponamiento del embovedado en el río Pasajahuira, que se encuentra a 1,5 km del cementerio Los Andes; y no fueron producto de los movimientos de tierra realizados para la estabilización de nuestro Parque Cementerio”, informó se lee en un comunicado.

“Ya no tenemos zozobra, lo hemos perdido todo”

Brújula Digital entrevistó a Orlando Pinaya, vecino de la zona Santa Cecilia que perdió su casa. Mencionó que la lluvia de la noche del martes ya nos les causó zozobra porque su familia lo perdió todo durante la noche del sábado.

“Ya nos causa zozobra porque lo hemos perdido todo el sábado. Anoche (martes) llovió más fuerte que el sábado, pero ya no nos causó nada, solo que estábamos alertas porque había trabajadores de la alcaldía en la Sargentos y casi se hacen ganar con el agua que bajaba”, dijo el vecino a Brújula Digital.

“Sobreviví gracias a los vecinos”

Por otro lado, la dueña del vehículo negro que quedó atrapado en el lodo, Gissel Pacajes, contó que sobrevivió gracias a la ayuda de la familia de Julio.

“Dios me envió ángeles porque ese día la única familia que estaba cerca fue la del señor Julio. El agua me arrastró junto a mi auto, empecé a gritar y la familia de Julio estaba ahí. Me lanzó una cuerda y me dijo que me amarre. Lo hice y se sacaron toda mojada y sucia”, dijo Pacajes a Brújula Digital.

Las familias que quedaron sin hogar aún trabajan en sus hogares para tratar de rescatar algo de sus pertenencias y realizan también ollas comunes para alimentarse.

Piden a los ciudadanos a no dejarlos solos y que les lleven víveres.