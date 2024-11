“Pensé que solo era el conteiner, pero vi al niñito gritando”, testigo relató cómo un chofer falleció aplastado en su cabina

Un conductor falleció este jueves luego que la cabina de su tráiler quedara aplastada por el contenedor que llevaba al momento de realizar un giro en el cuarto anillo y casi avenida Busch, zona del Cordón Ecológico en la ciudad de Santa Cruz.

Una testigo afirmó que en un principio el chofer estaba girando de forma correcta en el retorno, sin embargo, aparentemente, el enorme contenedor se desestabilizó lo cual provocó el hecho.

“El señor (el chofer) cuando estaba dando la vuelta, la estaba dando bien, la cosa es que él retrocedió y volvió a avanzar, ahí fue cuando el conteiner empezó a tambalear y al querer avanzar de nuevo, ahí fue donde se volcó (el conteiner)”, contó la mujer.

La testigo quien se encontraba vendiendo por el lugar, reveló que en un principio pensaron que solo fue un vuelco, sin embargo, escucharon los gritos y llantos de un niño al interior de la cabina, lo cual alertó a las personas de la zona.

“Yo pensé que solamente era el conteiner, dije bueno no va a pasar nada, pero cuando ya lo veo al niñito gritando, porque (el chofer) estaba con su hijito, entonces dije algo pasó y me vine. Lo vi al señor, ese rato estaba con pulso, pero dije que si van a tardar mucho (en rescatarlo) el señor ya no va vivir. El niño estaba llorando, gracias a Dios está bien”, declaró.