Persisten filas en los surtidores y transportistas se movilizan por la escasez de combustible

En La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca se registraron protestas, bloqueos y marchas exigiendo a las autoridades que normalicen el abastecimiento de carburante.

Fuente: ANF

En diferentes departamentos del país se registraron largas filas de los motorizados en las estaciones de servicio con el fin de adquirir combustible. Mientras que en Chuquisaca se lleva a cabo una medida de protesta exigiendo al gobierno que se regularice la distribución de carburantes.

El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Chóferes San Cristóbal de Oruro, Lucio Méndez, indicó que los transportistas de esa región están siendo afectados por la falta de combustible, porque deben permanecer varias horas en las estaciones de servicio con el fin de adquirir diésel o gasolina.

“Nosotros como transportistas estamos preocupados porque no podemos cargar combustible de forma normal, estamos haciendo fila desde el día de ayer (domingo) para cargar gasolina. Los trabajadores del surtido nos informan que se acabó ayer y que recién llegará mañana (martes)”, declaró el dirigente a medios locales.

Desde hace más de tres semanas que se agudizó el desabastecimiento de carburantes en el país, las filas en los surtidores se extienden por más de 10 cuadras. Incluso en algunas estaciones existen dos filas, una para comprar diésel y otro para gasolina.

En la ciudad de La Paz y El Alto se divisa la misma situación, los motorizados deben ocupar hasta dos carriles en las estaciones de servicio a la espera de cargar combustible. Un grupo de conductores bloqueo la avenida Litoral, en la urbe alteña, como una forma de protesta por la escasez de diésel.

“Esa es la molestia de los compañeros que no pueden conseguir diésel y estamos haciendo este bloqueo, nosotros queremos saber por qué a este surtidor no está llegando diésel y a los otros sí está llegando. Nosotros estamos esperando cuatro días y no es posible que sigamos esperando más tiempo”, protestó.

El mismo panorama se replica en Potosí, la asambleísta departamental Azucena Fuertes informó que en los surtidores que se encuentran en la zona de T’ikaloma y Pailaviri los transportistas deben esperar por varias horas para cargar carburantes.

En Cochabamba existe el mismo escenario, el dirigente del sector Transporte Libre de Cochabamba, Mario Ramos, afirmó que debido a esa situación se incrementaron las tarifas de los pasajes porque los transportistas deben hacer fila dos días por combustible.

“Lamentablemente nuestros afiliados están haciendo fila desde hace dos días para conseguir gasolina y un día trabajan. Por esa razón es que se está incrementando la tarifa de los pasajes y lo mismo ocurre en el servicio interdepartamental”, explicó.

Protestas

Los transportistas de Chuquisaca cumplen un paro de 48 hora por la escasez de combustible y dólares, además del incremento en los precios de los productos de la canasta familiar y las autopartes de los vehículos.

El dirigente del Sindicato de Buses Capital, Teodoro Copa, cuestionó la falta de soluciones por parte del gobierno y la demora en la internación de los carburantes, advirtió que radicalizarán sus medidas de presión.

Bloqueo en Chuquisaca por la falta de combustible. Foto: RRSS

En La Paz, los transportistas del servicio interprovincial bloquearon por más de cuatro horas en la tranca de Urujara camino a los Yungas en demanda de combustible para garantizar los viajes al norte paceño.

En Santa Cruz también se presentó una protesta por parte de los transportistas que marcharon hasta las instalaciones de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) exigiendo el abastecimiento de diésel, tomando en cuenta que la producción agrícola está en riesgo.