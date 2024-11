Piden frenar la exportación de carne, a pesar de la necesidad de divisas para Bolivia

Trabajadores en carne indicaron que falta producto para el mercado interno. Ganaderos garantizan oferta de carne para todo el país.

Milen Saavedra

Fuente: Red Uno

El paro indefinido del sector carnicero tiene entre sus demandas la suspensión de la exportación de carne ante la falta del producto para el mercado interno, pese a la necesidad de divisas que tiene el país.

«En su debido tiempo, cuando tuvimos ese encuentro en el departamento de Santa Cruz, el 7 de octubre -estaba alguna dirigencia de la Federación de Ganaderos-, nosotros hicimos notar que años atrás se exportaba 16.000 toneladas; ahora, por el tema de que el país está en crisis económica, se ha levantado la exportación de los 10 productos primordiales y tenían que haber ingresado las divisas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Estamos de acuerdo, pero hay un punto principal, que las empresas exportadores, por tanto los ganaderos, no han previsto el consumo interno. Hoy por hoy hay desabastecimiento», afirmó Isidoro Rocabado, secretario ejecutivo de La Federación Departamental de Trabajadores en Carne y Ramas anexas (Fedetrac) Cochabamba, en Que No Me Pierda.

A su vez, Hernán Hinojosa, presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), aseguró que los ganaderos supieron garantizar la provisión de carne al país, de manera ininterrumpida, pese a los conflictos sociales, o eventualidades climáticas.

«Los precios fluctúan. Por ejemplo, la ciudad de La Paz también se provee de la provincia Ballivián, del Beni. Yo proveo muchas veces animales a los frigoríficos de San Borja, donde el precio es más barato porque la logística para llegar a La Paz es menor. No conozco de primera mano lo de Cochabamba porque los ríos ya no son navegables. Entonces, hay oferta de animales para todo el país, lo hemos venido haciendo de manera ininterrumpida, pese a bloqueos, sequías e inundaciones», dijo Hinojosa, también en Que No Me Pierda.

El representante también negó que la carne que se queda en Bolivia sea de mala calidad.

«Cuando seamos llamados para reunirnos con las personas que corresponden, vamos a estar ahí para darle solución, para ver de dónde pueden proveerse animales a un menor precio y siempre con la calidad que el ciudadano se merece. Nosotros, como productores, ofertamos y hay una entidad, Senasag, que es la que califica al animal si es apto para el consumo humano o no. Entonces, creo que no deberíamos entrar en la discusión de si es de calidad o no porque eso es muy subjetivo», complementó.