Piden poner tres candados a las elecciones y acusan al Gobierno de “coordinar” con los prorrogados

Los líderes políticos Jhonny Fernández, UCS, y Svonko Matkovic, Creemos, fustigaron el accionar de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional porque sus actos no están sometidos a la Constitución Política del Estado, sino a sus intereses.

Jhonny Fernández y Svonko Matkovic. Foto: composición ANF

La Paz, 11 de noviembre de 2024 (ANF).- Los políticos Jhonny Fernández y Svonko Matkovic fustigaron el accionar de los “magistrados” del Tribunal Constitucional Plurinacional y pidieron que se coloque tres candados a los procesos electorales y los acusan de “coordinar” con el Gobierno.

Matkovic, miembro de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, afirmó en la misma línea que el TSE que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se ha convertido en un peligro para la democracia en Bolivia, porque sus actos no están sometidos a la Constitución Política del Estado, sino a sus intereses.

“Tiene toda la razón el Tribunal Supremo Electoral en decir que el Tribunal Constitucional es un peligro para la democracia en Bolivia, tienes un gobierno extremadamente débil y que ha decidido gobernar a través de una justicia que ellos manejan”, afirmó el también militante de Creemos al ingresar a la reunión interinstitucional convocada por el TSE

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, dijo que no es admisible que por la sala cuarta ni siquiera por la Sala Plena del Tribunal Constitucional se paralicen las elecciones judiciales, lo que se constituye en un riesgo para los futuros procesos electorales.

“Estamos en riesgo de que no haya elecciones judiciales y en el futuro por una demanda de ciudadanos que no les guste el proceso electoral demanden y se paralice las elecciones generales”, cuestionó al sostener que esta acción no es democrática.

Demandó que se respete la Constitución Política del Estado y las leyes, además la independencia de poderes en relación a las facultades del Órgano Electoral Plurinacional sobre el principio de preclusión que rige para los procesos electorales.

Asimismo, dijo que respaldará si es necesario una ley corta que proteja los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, e instó para que la Asamblea Legislativa Plurinacional coloque candados para evitar los excesos de una sala del TCP.

“Para que se cierre con candado doble o triple que por decisiones de una sala judicial no se tenga que suspender elecciones, eso no podemos permitir, eso es antidemocrático”, afirmó.

Matkovic acusó al gobierno como el principal responsable por haber permitido la autoprórroga de los magistrados de los máximos tribunales de justicia y constitucional del país.

“Este es un Tribunal Constitucional que se ha autoprorrogado y que ha decidido quedarse, y sacan una nueva resolución que les alarga su periodo durante cinco años más. Y el gobierno lo ha permitido”, cuestionó

En esa línea, recordó que el Senado intentó suspender a los autoprorrogados porque la extensión de su mandato está al margen de la CPE, pero el gobierno de Luis Arce se negó a promulgar dicha norma.