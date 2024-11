Políticos respaldan al TSE para continuar con las elecciones judiciales y Arce no menciona el tema en su discurso

Los políticos de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) respaldan al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassenteufel, que dijo que se llevará a cabo las Elecciones Judiciales pese a la sentencia del Tribunal Constitucional; mientras que el presidente Luis Are no mencionó en su discurso el riesgo que corre este proceso.

Oscar Hassenteufel, presidente del TSE. Foto: ABI

Fuente: ANF

La Paz.- Los políticos de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) respaldan al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassenteufel, que dijo que se llevará a cabo las Elecciones Judiciales pese a la sentencia del Tribunal Constitucional; mientras que el presidente Luis Are no mencionó en su discurso el riesgo que corre este proceso.

El expresidente de Bolivia y jefe de CC, Carlos Mesa, expresó su apoyo a la decisión del TSE de realizar las elecciones priorizando la voluntad del pueblo, el mandato constitucional, la obediencia a las leyes y el proceso de preselección que realizó la Asamblea Legistiva.

El respeto a todos estos criterios “por encima de la resolución espuria e ilegal de dos magistrados sin legitimidad que pretenden impedirla. La democracia debe sostenerse y defenderse más allá de los oscuros intereses partidarios de los autoprorrogados y del MAS que los protege”, dijo Mesa.

Este jueves, dos magistrados del TCP, Gonzalo Hurtado e Yván Espada, mediante una sentencia por encima del principio de “preclusión”, determinaron echar por tierra la preselección de candidatos y el trabajo que había empezado el TSE, al declarar desiertas las convocatorias.

La senadora de Creemos Centa Rek “coincidió plenamente” con el presidente del TSE, “de que es hora de poner un freno a los excesos y abusos del @TCPBolivia autoprorrogado”, al sostener que se debe garantizar y apoyar la realización de las elecciones judiciales.

“Todo mi respaldo y apoyo al presidente del @TSEBolivia, @ohassenteufel, para la realización de las elecciones judiciales. Estoy presentando una Minuta de Comunicación para que reciba el respaldo del pleno del @SenadoBolivia”, afirmó Rek.

Su colega diputado de CC Carlos Alarcón saludó la decisión de Hassenteufel: “Muy bien el Presidente del TSE, se convierte en la esperanza para salvar la democracia en Bolivia”, puso en su red social.

Sin embargo, en torno al tema, las autoridades del Órgano Ejecutivo no se manifestaron de manera oficial, es más, el presidente del Estado, Luis Arce, no hizo ninguna mención -en su discurso a cuatro años de su mandato- sobre el intento de dos magistrados del TCP de frenar las elecciones judiciales.

Tampoco se han manifestado el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional ni la Procuraduría General del Estado, que siempre han sido instituciones “activas” en el tema de las elecciones judiciales.

El vicepresidente David Choquehuanca se refirió a la justicia, pero no a la actual coyuntura sobre las elecciones judiciales. «Seguimos ensayando un modelo de justicia vía elecciones judiciales que no funciona, cansando más al pueblo. Todo el sistema judicial está mercantilizado y corrupto y lo que se está reformando no alcanza para remediarlo”.

/ANF/