Ponciano Santos se declara en la clandestinidad y llama a los evistas a «organizarse»

El dirigente llamó a otros dirigentes evistas a “unirse, organizarse y prepararse” para pelear “las necesidades del pueblo”. Anunció que “no lo van a callar o intimidar”.

El dirigente evista Ponciano Santos, afirma que se encuentra «tranquilo». Foto: RC Noticias de Bolivia

En contacto telefónico con DTV, Santos dijo que está “a buen resguardo” para evitar ser aprehendido. “Yo estoy bien, un poco resfriado, estoy tranquilo, pero preocupado de mis hermanos que están detenidos; no solamente de Humberto (Claros) y de Ramiro (Cucho), sino los que se han hecho detener en Mairana, en Parotani ¿Cómo estarán? No se los puede visitar por esta persecución del gobierno contra mí. Tengo dos procesos, uno por Eva Copa, no me han notificado, y por la Procuraduría, tampoco tengo conocimiento”, aseguró.

“Eso no me va a callar, no me van a intimidar. Yo sigo con la frente en alto, con buena posición frente a mis compañeros, no nos vamos a doblar, vamos a ir a esta batalla, solamente convoco a mis hermanos dirigentes a unirse, organizarse y prepararse. No sólo el tema sindical, sino en interculturales, mineros y transportistas, porque hoy peleamos la necesidad del pueblo, pero también que no rifen los recursos naturales”, acotó en la entrevista.

Ponciano Santos es uno de los dirigentes que conforman el Pacto de Unidad, afín al expresidente Evo Morales, cúpula que sufrió dos bajas con las detenciones de Ramiro Cucho (del Conamaq) y Humberto Claros (Csutcb), la tarde del miércoles.

Actualmente, debe responder por dos procesos, uno por las injurias contra la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, y otro por terrorismo y alzamiento armado, iniciado ante la justicia por parte de la Procuraduría General del Estado.

“La gente se ha dado cuenta, sabemos que el pueblo movilizado va a vencer esto y vamos a derrotar al gobierno, vamos a continuar con esta batalla seguramente en los próximos días, ya veremos que vamos a hacer ante este gobierno traidor, dictador que se ha vuelto”, finalizó.