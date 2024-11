“¿Por qué son cobardes?”: Evista cuestiona a la dirigencia del MAS y de las ocho regiones que no bloquearon

Fuente: Unitel

Un dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Cochabamba se estrelló contra la dirigencia nacional y contra los representantes de los ocho departamentos en los cuales no se registraron bloqueos durante la protesta evista que el miércoles ingresó en cuarto intermedio.

El hombre se presentó en la testera como representante de la Federación Departamental del MAS y apuntó a los representantes de las demás regiones y los llamó “cobardes”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Se trata de Ricardo Cardozo, ejecutivo de la Federación de Campesinos de Cochabamba, quien acusó a sus correligionarios y a dos dirigentes del denominado Estado Mayor del Pueblo de no cumplir su compromiso de cumplir con el bloqueo, que dejó más de 2,100 millones de dólares de pérdidas.

“En vez de hablar de cuentos, debemos planificar cómo vamos a salir de esta crisis que hemos tenido, las gasificaciones, maltratos y humillaciones”, dijo en alusión a los enfrentamientos con policías en los puntos de bloqueo.

En ese marco dijo que en Cochabamba, “muchos compañeros, muchos compatriotas (están) encarcelados”.

Acto seguido, Cardozo fustigó: “Bonito discursamos, bonito hablamos, pero no tomamos la acción que hemos sacado en un ampliado en Sacaba, qué pasa con nuestros hermanos ejecutivos de los ochos departamentos, se han acobardado cobardemente”.

También apuntó sus críticas al dirigente de la facción evista del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Ramiro Cucho y al representante del bloque de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), Enrique Mamani.

“Hermano Ramiro Cucho, bonito discursa, pero, compañeros, no ha tomado acción. Hermano Enrique de Interculturales, no han tomado esa acción”, denunció y luego les cuestionó: “¿O no tienen bases?”.

Los bloqueos de los sectores evistas se concentraron en Cochabamba y cerraron el tráfico en las dos rutas que vinculan a esa región con el Santa Cruz, pese a que la dirigencia aseguraba que se trataba de una protesta nacional.

En el ínterin de la protesta, algunos movilizados intentaron instalar protestas en la ruta La Paz – Oruro; Potosí – Sucre y los Yungas, pero la Policía despejó las movilizaciones.

Solo la protesta en la ruta Oruro – Potosí tuvo éxito, aunque el transporte tomó rutas alternas para vincular a ambos departamentos.

“Qué pasa compañeros, como Cochabamba hemos demostrado, felicidades a mi departamento (…) queriendo sacar a este Gobierno corrupto, ¿y ustedes dónde están, hermanos?”, se cuestionó.

En ese marco, el dirigente campesino desafió: “Hoy tenemos que sacar buenas resoluciones, ¿vamos a defender a nuestra patria o vamos a dejar? Tenemos dos caminos: ¿este Gobierno se va a ir o vamos pedir reconciliación o diálogo?”.

“En Sacaba hemos sacado una resolución para que se vaya este Gobierno cobarde, pero por qué no han cumplido los ejecutivos de los ocho departamentos, porque son así cobardes. Así, hermanos, vamos a perder a nuestra historia”, finalizó Cardozo