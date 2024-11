Potosí mantiene poderío en la producción minera con $us 1.317,4 millones en el primer semestre de 2024

El departamento de Potosí mantiene su poderío en la producción minera nacional concentrando casi el 50%, que representa $us 1.317,4 millones, de los $us 2.787,3 millones que generó el país en el primer semestre de este 2024.

De acuerdo con el documento Análisis de Coyuntura y Boletín Estadístico Primer Semestre 2024 de la Unidad de Análisis y Política Minera del Ministerio de Minería y Metalurgia, la producción del departamento de Potosí representó el 47,3% ($us 1.317,4 millones) del valor total nacional que llegó a $us 2.787,3 millones.

Los datos muestran que Potosí, que este 10 de noviembre conmemora 214 años de su gesta libertaria, es el primer departamento productor de minerales como zinc, plata, plomo, antimonio, ulexita, carbonato de litio y cloruro de potasio, además de ser un importante productor de estaño, cobre y wólfram.

Después de Potosí aparecen con mayor producción minera los departamentos de La Paz con $us 878,8 millones y Oruro con $us 276,3 millones.

Potosí lideró la explotación de zinc en el primer semestre del año con 205.201 toneladas métricas finas, Oruro quedó en segundo lugar con 19.189 toneladas métricas finas y La Paz en tercero con 15.807.

También llegó al primer lugar en la producción de plata con 628 toneladas métricas finas, Oruro estuvo en el segundo lugar con 67 toneladas métricas finas y La Paz con 5.

Además, quedó primero en el caso de plomo con 47.422 toneladas métricas finas. Más atrás se ubicaron Oruro con 3.3997 toneladas métricas finas y La Paz con 1.823.

La producción potosina de antimonio fue la principal con 1.440,9 toneladas métricas finas. Le siguieron La Paz con 756,9 y Oruro con 100,3.

En el rubro de exportaciones, Potosí obtuvo el primer lugar con un valor de $us 1.246,4 millones y sus principales mercados fueron Asia y Europa. En segundo puesto quedó La Paz con $us 485,5 millones y Oruro en tercero con $us 247,6 millones.

Además, Potosí es el primer departamento en la recaudación de regalías mineras con el 61,5% del total nacional que llegó a $us 108,4 millones.

En el primer semestre de 2024, esa región recaudó $us 66,6 millones. Le siguieron La Paz con $us 23,2 millones y Oruro con $us 10,9 millones.

Los municipios más beneficiados con esos recursos fueron Colcha K, Potosí, Porco, Atocha, Tupiza, Colquechaca, Tinquipaya, Cotagaita, Llallagua Caiza D, Uyuni y Tacobamba.

