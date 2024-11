Potosí: Preparan el funcionamiento del relleno sanitario de Paranturi

El relleno sanitario de Paranturi. ARCHIVO

Fuente: https://elpotosi.net

El gerente de la Entidad Municipal de Aseo Potosí (EMAP), Edgar Magne, informó que continúan con los preparativos para el funcionamiento de relleno sanitario de residuos sólidos de Paranturi.

Magne señaló que el personal técnico y operativo de EMAP se viene capacitando para operar el botadero de Paranturi.

Desde el mes de septiembre el municipio cumplirá con el traslado de más de 15 toneladas de residuos comunes desde el vertedero municipal de Karachipampa a Paranturi.

“El municipio nos está ayudando con el traslados de los residuos comunes así como los restos especiales como son los orgánicos comunes. Prácticamente estaríamos llegando a la última etapa para que se pueda hacer la transferencia o entrega al municipio, me parece que es este 21 de diciembre porque este tema lo maneja más que todo el supervisor de obras y el fiscal de obras más que todo. Se está llevando cuatro volquetas, aproximadamente se está llevando 15 toneladas a 18 toneladas por día”, dijo.

Esos residuos comunes sirven para hacer las pruebas necesarias y capacitación al personal para que no existan fallas en el funcionamiento del relleno sanitario de Paranturi.

Magne comentó que actualmente se viene capacitando teóricamente a todo el personal ya que en este momento se cumple con la electrificación de la planta de Paranturi y una vez finalizado se cumplirá con las capacitaciones prácticas.

“Una vez que hagan la instalación, me imagino que la siguiente semana va a estar lista entonces ya se van a hacer las pruebas en la práctica ya. La práctica no, la teoría si, ya lo han hecho, en este momento como le digo se está haciendo la electrificación, me imagino que este fin de semana lo van a concluir y la siguiente se va hacer todo lo práctico”, indicó.