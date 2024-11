Potosí: Sin contar con una ley, choferes urbanos deciden incrementar los pasajes, dicen dirigentes

Choferes del transporte urbano de la ciudad de Potosí, determinaron elevar los pasajes desde este miércoles de Bs 1,50 a Bs 2 para las personas mayores y de Bs 1 a Bs 1,50 para adultos de la tercera edad, mientras que la tarifa para universitarios y escolares no tuvo cambios; sin embargo, la determinación aún no fue tratada por el Concejo Municipal y no existe una ley que respalde la medida, dijo el dirigente del sindicato 3 de Mayo, William Villca.

“Hemos sido bastante pacientes y es mucho tiempo que hemos esperado. Más de 30 días hemos esperado que de una vez se pueda aprobar la norma y aún no lo han hecho (…) la tarifa se elevó a 2 bolivianos, para las personas mayores”, declaró Villca.