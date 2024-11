Presidente de médicos de La Paz ve que Evo está “bastante dinámico” para alguien en huelga de hambre

“Pero yo lo veo al expresidente bastante dinámico; está conduciendo un programa y haciendo su vida normal”, dijo el médico Edgar Villegas.

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Edgar Villegas, duda si el expresidente Evo Morales cumple con la huelga de hambre que dijo que inició el 2 de noviembre en el trópico de Cochabamba.

El profesional comentó que ve al exmandatario “bastante dinámico” para estar sin alimentarse desde el fin de semana.

“Cuando uno entra en huelga de hambre tiene que estar en reposo, porque se supone que no está recibiendo nutrientes para mejorar la energía del cuerpo”, explicó Villegas.

Dijo que es común que las personas en ayuno presenten agotamiento, dolor de cabeza y malestar después de varios días sin comer.

“Pero yo lo veo al expresidente bastante dinámico; está conduciendo un programa y haciendo su vida normal”, comentó el médico respecto a la aparición de Morales en la Radio Kawsachun Coca (RKC), este domingo.

Dijo que en el programa de RKC se vio a Morales hablar y desenvolverse con normalidad, aspectos que no son usuales para alguien que está en huelga de hambre.

Además, comentó que no es posible certificar si el exmandatario cumple o no la medida porque no se puede ingresar al lugar donde está.

El sábado, tras las intervenciones de policías y militares a los bloqueos evistas en Cochabamba y de llamar a sus seguidores a analizar un cuarto intermedio a las medidas radicales, el expresidente inició una huelga de hambre en el trópico cochabambino para «forzar al Gobierno» a negociar. Aseveró que no huirá del país, pero pidió «que no lo maten».