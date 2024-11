El funcionario indicó que quienes crean los impuestos son los diputados y senadores y la administración tributaria no tiene competencia para crearlos.

El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, reiteró este domingo que la bancarización de operaciones de compra y venta de bienes y servicios por un valor igual o superior a Bs 50.000 no es un “impuestazo”, sino una obligación para los contribuyentes del SIN de reportar ese movimiento y no así para las personas naturales.

“Las personas naturales que no tienen NIT, que hacen sus operaciones del día a día, no tienen por qué informar absolutamente nada a la administración tributaria por el hecho de que no son contribuyentes”, enfatizó

Además, indicó que “ningún” contribuyente tiene que pagar absolutamente nada a la administración tributaria por la remisión de información de las operaciones que tengan de compra y venta de bienes iguales o mayores a Bs 50.000.

“No es un impuesto. Nadie tiene que pagar absolutamente nada. Ni las personas que tienen NIT, ni las empresas jurídicas que emiten facturas no tienen que pagar nada por la remisión de esta información”, reiteró.

Puntualizó que el SIN sólo controla a los contribuyentes del Régimen General que tienen NIT, que emiten factura y que tienen operaciones iguales o superiores a Bs 50.000 bolivianos. “Las personas naturales no tienen por qué informar a la administración tributaria”.

Cazón mencionó que no existe “ningún impuestazo”, aunque lo que sí establece el Código Tributario, desde 2003, a través del Decreto Supremo 27310 y el Decreto Supremo 772, es que los contribuyentes que tienen NIT deben informar sobre sus operaciones cuando el monto en cada transacción sea igual o mayor a Bs 50.000.

“Por ejemplo, hay una venta de un refrigerador, vamos a suponer que cuesta 55.000 bolivianos, emite la factura y cuando compra ese refrigerador de más de 55.000 bolivianos, debe de pagar con un instrumento financiero, un cheque, un QR o un traspaso bancario. Eso debe informar a la administración tributaria y no tiene ningún costo. No hay ninguna alícota”.

Indicó que quienes crean los impuestos son los diputados y senadores y la administración tributaria no tiene competencia para crearlos, por lo que los contribuyentes lo único que harán es informar.

Añadió que este reporte de transacciones ya se lo estuvo haciendo desde 2021 e igual se lo hará este año y se informará en el mes de febrero de 2025. “Lo van a poder hacer a través del (sistema) Da Vinci o, en su caso, a través de lo que es SIAT en línea. No hubo ningún cambio”.

En pasados días, el expresidente Evo Morales denunció sobre un “control alarmante” a través de una bancarización obligatoria e indicó que se impuso una tasa del 10% sobre los impuestos de los inmuebles y vehículos.

Sobre esta denuncia, Cazón señaló que el impuesto a los vehículos y a los inmuebles es competencia municipal. “Hay que orientarlo mejor al expresidente, los asesores que tiene, porque ese impuesto de los vehículos y de los inmuebles lo pagamos en los gobiernos municipales”.