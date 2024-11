“Presidente, haga algo por nosotros”: Soyeros de San Julián no tienen diésel para siembra y cosecha del grano

“Estamos con la escasez de diésel, tuvimos reunión con personeros de YPFB e Hidrocarburos, nos han dicho que no nos van a hacer faltar, pero hasta ahora no llega, vamos dos semanas en las colas”, sostuvo el dirigente.

Luis Arce, productor del municipio cruceño de San Julián, señaló que ya se reunieron con autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para solucionar el problema del abastecimiento, pero pese a los compromisos no hay cumplimiento.

“Presidente, haga algo por nosotros, el departamento es una zona agrícola, estamos en cosecha y siembra”, sostuvo el productor de la zona.

Pero no solo San Julián atraviesa con este problema, ya que en Cuatro Cañadas la situación es similar, no hay combustible, y hay temor de que no puedan iniciar con la siembra de verano.