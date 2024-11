El proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2025 autoriza el uso de activos virtuales para las transacciones de las empresas instituciones. La medida tiene por objetivo aliviar la escasez de dólares y permitir que la economía continúe moviéndose.

“Se faculta a las empresas y entidades públicas, que realicen actividades comerciales, a obtener activos virtuales y transferir para cumplir sus obligaciones contractuales contraídas en moneda extranjera; para cuyo efecto, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitirá la reglamentación correspondiente”, dice el artículo 7 del proyecto de ley del presupuesto nacional.

El pasado 25 de junio, el Banco Central de Bolivia (BCB) emitió la Resolución de Directorio 082/2024. Mediante esta disposición se habilitó el uso de canales e Instrumentos electrónicos de pago para acceder a la compra y venta de activos virtuales en Bolivia. Desde entonces la adopción de los criptoactivos no ha hecho sino crecer.

Según un informe reciente del BCB, los montos transados en la plataforma Binance, la más usada en el país, crecieron. Pasaron «de $us 13,7 millones en julio a $us 23,7 millones en octubre”. El ente monetario añadió que las transacciones acumularon “en cuatro meses más de $us 75 millones”.

En el sistema financiero nacional el salto fue aún más espectacular. “Entre julio y octubre pasado, la cantidad de operaciones con estos activos escaló de 812 a 1.719”, indicó el BCB. El reporte oficial señala que “el valor de las transacciones que subió de Bs 0,6 millones a Bs 20,1 millones”.

Este domingo, en Energías & Negocios, de La Razón, conversamos al respecto con el especialista en tecnología y economía digital, Hugo Miranda. En una entrevista exclusiva, el experto entra en detalles sobre el uso de criptoactivos en Bolivia y sus perspectivas.