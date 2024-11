Productor lanzó maíz en la puerta de YPFB como protesta por la falta de diésel

“El Gobierno se la pasa en disputas, en peleas políticas y no atiende al sector. ¿Qué vamos a hacer? no tenemos diésel para mover la maquinaria”, cuestionó el productor.

Moreno señaló que por la falta de diésel, los sectores productivos se ven en la necesidad de migrar a las ciudades y se está agrandado los cordones de pobreza.

Añadió que mientras esto sucede, el Gobierno está en un juego político, que no es de interés de los productores.

Desde hace semanas los conductores denuncian que deben hacer fila por horas e incluso días en busca de diésel y gasolina.

“Hay impotencia porque hace tiempo no nos atienden y es vuelta más vuelta, ¿por qué no son sinceros? y nos dicen que no hay las divisas. Nos encerramos en la esperanza de que ellos nos abastezcan y no hay salida”, sostuvo.