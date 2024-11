Productores perdieron cosecha de soya en San Juan de Yapacaní

Los productores explicaron que la soya debió ser cosechada días atrás, sin embargo, esta tarea no se pudo realizar por la falta de combustible y debido a la fuerte lluvia caída en la zona, ha quedado bajo el agua, echándose a perder por completo.

“Por falta de diésel no pudimos cosechar y los caminos quedaron llenos de agua. Exigimos a la alcaldía que nos arregle los caminos, pero nos dicen que el Gobierno no desembolsan el dinero”, afirmaron.