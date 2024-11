Pucamayo: Audios revelan que uno de los retenidos pidió Bs 27.000 a su esposa para entregar a comunarios y los dejen en libertad

Cochabamba. A más de una semana, aún no se ha logrado dar con el paradero de las cinco personas que habrían sido retenidas por pobladores

Aún no se sabe nada del paradero de las cinco personas que fueron retenidas en la comunidad de Pucamayo en Corani, Cochabamba, por parte de pobladores. En la última conversación que tuvo una de las víctimas con su esposa, este le pidió llevara 27 mil bolivianos para su liberación, dinero que según exigían los comunarios.

El hecho inició la madrugada del pasado 12 de noviembre, cuando Tadashi Loroña trasladó en su vehículo a un supuesto militar hasta Pucamayo, ya que él trabaja como taxista.

Sin embargo, cuando estaban en el lugar, de acuerdo a la última conversación que tuvo Tadashi con su esposa, dijo que los pobladores los habían retenido.

“En Pucamayo, mira me han retenido con el pasajero que le he llevado esta mañana, ¿no ve? te dije, tengo un contratito y me han retenido, no sé qué es este pasajero que ahora nos han retenido”, dice la víctima.

En el audio también se escucha a Tadashi pidiendo a su esposa que lleve urgente la suma de 27 mil bolivianos, dinero que según indicó, le pedían los comunarios para dejarlos libres.

La conversación:

“Tienes que traer la plata, los 27 mil, si no me van a colgar, estoy amarrado aquí, ya?, 27 mil trae de donde sea mi amor, por favor, no quieren soltarme, ellos quieren la plata”, dice el hombre.

– “Déjalo en la auto”, le responde la mujer.

– “Pero no quieren auto, no quieren nada, quieren la plata”, asegura la víctima.

En otra conversación ya se escucha a Trinidad Muñoz Pardo, esposa del taxista, que confirma que se dirige a la comunidad de Pucamayo, llevando consigo el monto de dinero solicitado por le hombre.

“Has conseguido, no ve”, dice el hombre.

– “¡Sí, sí, he conseguido! Estoy en Sacaba”, responde la mujer

– “Ya, apúrate mi amor, por favor”, expresa.

De acuerdo a las investigaciones, Trinidad Muñoz estaba acompañada de Elisa Larroña y Juan Carlos Román, todos miembros de una misma familia.

– “¿Dónde ya estás, mi amor?”, indicó el hombre.

– “En Colomi”, dice ella.

– “Ya, por favor, apúrate, mamita”, vuelve a decir la víctima.

Se conoce que las tres personas llegaron a la comunidad de Pucamayo la madrugada del 13 de noviembre, pero desde entonces no se supo más nada de ellos y sus familiares en Cochabamba perdieron todo tipo de comunicación.

De acuerdo a fuentes cercanas al caso, se presume que las cinco personas, dos mujeres y tres varones, entre ellos dos supuestos militares, ya habrían sido linchados por los comunarios. Sin embargo, las autoridades policiales indicaron que el caso aún se encuentra en proceso de investigación.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) busca un acercamiento con las autoridades municipales de Colomi y dirigentes de Corani Pampa y Pucamayo para permitir el ingreso de un contingente policial hasta dicho lugar y proceder con la investigación de los hechos y así rescatar a las cinco personas.