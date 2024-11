¿Qué implica para Ucrania la posible autorización de misiles de largo alcance estadounidenses por parte de Joe Biden?

Estados Unidos permitirá a Ucrania utilizar armas estadounidenses de largo alcance para realizar ataques dentro del territorio ruso, una solicitud largamente esperada por Kiev.

No estaba claro si habría límites en el uso por parte de Ucrania del Sistema de Misiles Tácticos del Ejército, o ATACMS, como ha ocurrido con otros sistemas de misiles estadounidenses. Su despliegue podría —al menos inicialmente— limitarse a la región de Kursk en Rusia, donde las tropas ucranianas se apoderaron de territorio a principios de este año.

Desde el primer año de la guerra, los líderes ucranianos han presionado a los aliados occidentales para que les permitan usar armas avanzadas para atacar objetivos clave dentro de Rusia —un movimiento que esperan debilite las capacidades de Moscú y le dificulte atacar territorio ucraniano. También podría servir como una fuerza disuasoria en caso de futuras negociaciones de cese al fuego.

Estados Unidos se ha opuesto durante mucho tiempo a la medida, con el presidente Joe Biden decidido a evitar cualquier escalada que pueda involucrar a Estados Unidos y otros miembros de la OTAN en un conflicto directo con Rusia. El Kremlin advirtió el lunes que la decisión añade “combustible al fuego”.

La decisión llega en los últimos días de la presidencia de Biden, antes de que el presidente electo Donald Trump, quien ha dicho que pondría fin rápidamente a la guerra, asuma el cargo.

¿Qué son los ATACMS?

Los misiles balísticos, desarrollados por la empresa estadounidense de defensa y aeroespacial Lockheed Martin, tienen casi el doble de distancia de alcance —hasta 300 kilómetros — que la mayoría de las armas en posesión de Ucrania. Pueden realizar ataques precisos en aeródromos, almacenes de municiones e infraestructura estratégica.

Estados Unidos suministró a Ucrania ATACMS el año pasado y han sido utilizados para destruir objetivos militares en territorios de Ucrania ocupados por Rusia —pero no en suelo ruso.

¿Qué está permitiendo Biden a Ucrania hacer?

Biden autorizó a Ucrania a usar los ATACMS para golpear más profundamente dentro de Rusia.

Es probable que los misiles de mayor alcance se usen en respuesta a la decisión de Corea del Norte de enviar tropas para apoyar a las fuerzas del Kremlin, según una de las personas familiarizadas con el tema. Las tropas de Pyongyang aparentemente están siendo desplegadas para ayudar al ejército ruso a expulsar a las fuerzas ucranianas de la región fronteriza de Kursk donde lanzaron una incursión en agosto.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir la decisión de Estados Unidos públicamente.

Marca la segunda vez que Washington permite a Ucrania usar sus sistemas de armas dentro del territorio ruso.

En mayo, después de que la ofensiva de Rusia en la región de Kharkiv amenazara con extender las fuerzas ucranianas, Biden permitió el uso de sistemas HIMARS —con un alcance de 80 kilómetros — para sofocar ese avance. Esa decisión ayudó a los soldados ucranianos a estabilizar la lucha por un tiempo al obligar a las fuerzas rusas a retirar activos militares.

¿Por qué Ucrania necesita armas de mayor alcance?

Ucrania ha estado pidiendo a sus aliados occidentales armas de mayor alcance para alterar el equilibrio de poder en la guerra donde Rusia está mejor equipada, y golpear con precisión bases aéreas, depósitos de suministros y centros de comunicación a cientos de kilómetros de la frontera.

Espera que las armas ayuden a neutralizar el poder aéreo de Rusia y debiliten las líneas de suministro que necesita para lanzar ataques diarios contra Ucrania y sostener su ofensiva militar terrestre.

Si se usan en Kursk, las armas probablemente obligarán a las fuerzas rusas a retroceder equipos y personal, y les complicarán los planes de batalla.

En lugar de armas occidentales, Ucrania ha estado atacando regularmente a Rusia con armas producidas nacionalmente, con algunas capaces de viajar hasta 1.000 kilómetros, pero aún carece de cantidades suficientes para hacer un daño serio a largo plazo.

¿Cambiará la decisión el curso de la guerra?

