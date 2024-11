Republicana propone prohibir a mujeres trans usar baños femeninos en el Capitolio de EE.UU.

La medida prohibirá que cualquier miembro de la Cámara de Representantes utilice instalaciones que no correspondan a su sexo biológico.

Mace compartió en X la resolución presentada y escribió : «Los hombres biológicos no tienen cabida en los espacios privados de las mujeres . Punto. Punto final. Fin de la historia». La medida prohibirá que cualquier miembro de la Cámara de Representantes utilice las «instalaciones para un solo sexo que no sean las correspondientes a su sexo biológico» en el Capitolio, incluidos los baños o vestuarios, según el documento.

Biological men do not belong in private women’s spaces. Period. Full stop. End of story. pic.twitter.com/IhR7kExkBU

— Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) November 18, 2024