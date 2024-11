Sancionan a empresa china por la violación de normas laborales en Potosí

La Dirección Departamental de Trabajo de Potosí emitió una resolución sancionatoria a la empresa china Mavingold SRL por infringir normas laborales.

La firma Mavingold SRL opera en la región de Uyuni, camino hacia la minera San Cristóbal, y cuenta con una planta de tratamiento de cobre.

El jefe departamental de trabajo, Freddy Jiménez, informó que la empresa opera en Uyuni vulnerando normas laborales por lo que se le está aplicando una multa de 192 mil Bolivianos.

De acuerdo con las inspecciones laborales, la empresa infringe normas laborales, vulnerando los derechos de los trabajadores.

Una vez realizadas las observaciones, la empresa no subsanó ninguno de los puntos por lo que se está aplicando la sanción punto por punto lo que hace un total general de 192 mil Bolivianos.

De acuerdo al informe de la regional Uyuni, la empresa cuenta con 56 empleados y la multa correspondiente es de 6.000 Bolivianos por cada tema vulnerado lo que a nivel general es de 192 mil Bolivianos que deberán cancelar al Estado Boliviano.

Se conoce que la empresa está violando un conjunto de normas entre las que está el no pago de retroactivos, no canceló todas las planillas, no dota la respectiva ropa de trabajo y evade una serie de responsabilidades.

NORMAS

Freddy Jiménez apuntó que las empresas que operan en el territorio nacional están reguladas por normas sociales y laborales que deben ser cumplidas.

El incumplimiento de normas vigentes por parte de las empresas da lugar a sanciones entre las que se encuentran las pecuniarias que, como en el caso de la empresa china, se aplican en función a la cantidad de puntos infringidos y número de trabajadores.