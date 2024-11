Santa Cruz: Concejal denuncia pacto por el pasaje a Bs 2,50 entre Jhonny y los micreros; calificó la pulseta actual como un “juego”

“El alcalde pide un poco menos y los transportistas un poco más ¿para qué? para cerrar en Bs 2,50”, denunció el concejal, Manuel Saavedra. Además, dijo que si los micreros acatan el paro de 48 horas, corresponde que el ejecutivo sancione a los transportistas

Leyla Mendieta Cruz







Fuente: Unitel

El concejal por Demócratas, Manuel Saavedra, señaló que el Concejo Municipal no puede decidir la tarifa del pasaje en micros porque a la fecha el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández no entregó un estudio de costos, solo envió un informe que incluso fue observado hace una semana por el Colegio de Economista. “El alcalde es irresponsable y no respalda su posición (de incrementar el pasaje)”, sostuvo.

El concejal por Demócratas cuestionó el informe del alcalde sobre el pasaje

Remarcó que en solo días los transportistas y el alcalde cambian de posición y ahora coinciden en que es necesario un incremento del pasaje. “¿Será que los transportistas con el alcalde se pusieron de acuerdo para comenzar a hablar el mismo idioma desde este lunes?. Los dos están de acuerdo con que el pasaje debe subir, el alcalde dice entre 2,18 y 2,37 y los micreros piden Bs 3. La propuesta del alcalde significa 2,50 porque no hay suficientes monedas de 20 centavos. El alcalde pide un poco menos y los transportistas un poco más ¿Sabe para qué? para cerrar en Bs 2,50”, sostuvo.

Saavedra indicó que con el tiempo la población se dará cuenta que el alcalde y los micreros acordarán Bs 2,50.

¿Qué pasará con el tema en el Concejo?

El concejal señaló que el Concejo Municipal debe ser responsable y no aprobar el informe de Fernández porque no cuenta con respaldo técnico. “Nosotros no podemos tomar la decisión de afectar a la economía de la población sin los datos técnicos que respaldan este análisis”, enfatizó.

Añadió que mientras no tengan un informe técnico el Concejo no entrará “al juego” que está jugando el Alcalde con los transportistas. Explicó que según procedimiento en la sesión de este miércoles ingresará la propuesta de Fernández al plenario del Concejo y será derivado a comisiones. Aunque, estimó que el documento será rechazado porque no se cuenta con un estudio de costos.

El concejal apeló a la consciencia de los transportistas para no parar. Añadió que si es que se acata el paro, corresponde que el ejecutivo ejecute operativos para sancionar a los transportistas, como por ejemplo con quitar concesiones. “Yo dudo mucho que lo haga (sancionar) porque desde hace rato se definió de qué lado está el alcalde. Está de lado de los transportistas, de los dirigentes y en contra de la ciudad y sus ciudadanos”, enfatizó.