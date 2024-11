Santa Cruz: En ampliado, micreros ratifican que cobrarán Bs 3 desde el sábado 16 de noviembre pese a que la tarifa aprobada es Bs 2

En un ampliado de emergencia, los micreros que prestan servicio en la capital cruceña ratificaron que desde este sábado 16 de noviembre cobrarán Bs 3 a los mayores, pese a que la tarifa aprobada es de Bs 2.

El dirigente del sector, Segundo Ricalde, confirmó a Unitel que todas las líneas de las diferentes rutas acordaron el incremento del monto del pasaje.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Horas antes, la presidenta del Concejo de Santa Cruz de la Sierra, Silvana Mucarzel, remarcó que la tarifa aprobada por ley municipal es de Bs 2 para mayores y el Ejecutivo debe realizar controles para evitar que los transportistas cobren de más a los usuarios.

Mucarzel insistió que el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández debe ver la forma de hacer un estudio técnico, para que recién el Legislativo pueda deliberar sobre la tarifa del transporte urbano.

“Nosotros no podemos emitir un criterio si no tenemos la base, que es un estudio de costos. El alcalde no lo presentó, solo entregó un informe de las mesas técnicas con los transportistas”, sostuvo a tiempo de remarcar que la ciudadanía debe saber que la responsabilidad netamente del alcalde es la elaboración de un estudio de costos que justifique o no el incremento del monto del pasaje.

La autoridad insistió que mientras no se realice este estudio no se justifica ningún incremento. Ante ello, remarcó que el ejecutivo debe realizar controles.