Santa Cruz: Por falta de diésel más de 24.000 hectáreas no han podido ser sembradas con arroz en el municipio de San Juan

Los efectos del diésel en la producción agrícola pueden sentirse con más fuerza el próximo año. Este sábado en San Juan advirtieron que miles de hectáreas en este municipio no han podido ser sembradas con arroz porque no les llega el combustible.

“Estaba previsto de cultivo de arroz algo de 24.000 a 25.000 hectáreas, todo el municipio. No, no se ha podido sembrar nada hasta el momento, no tenemos ni una hectárea cultivo por falta de diésel”, explicó Alejandro Arispe, subalcalde de San Juan.

En octubre desde la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (Fenca) alertaron que la demanda de arroz en Bolivia supera las 400.000 toneladas al año. Esa vez agregaron que para este año era inminente la importación desde otros países, tal como ahora ocurre.

La soya en San Juan es otro de los alimentos afectados por la falta de diésel. Debido a las lluvias caídas las últimas horas son miles de hectáreas que se encuentra bajo el agua, pese a que estaban listas para cosechar.

Se estima que son alrededor de 23.000 las hectáreas de soya en San Juan y alertaron que en caso de que no exista suficiente abastecimiento en los próximos 10 días todas esas plantaciones pueden malograrse.

“Es posible que se vayan a perder porque está bajo el agua y con el cambio climático, más el sol está secando la soya. Entonces, son 5 a 10 días de pérdida que se va a perder todo”, manifestó Arispe.

Solo con la soya lista para cosechar en San Juan se estiman que las pérdidas pueden superar los 10 millones de dólares.

“Entre 550 a 570 dólares invierte el productor en una hectárea de soya, desde el cultivo hasta la cosecha”, señaló.