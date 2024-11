Santa Cruz: Van cinco líneas de micros sancionadas por la Alcaldía por cobrar Bs 3 el pasaje

Los transportistas buscan incrementar el pasaje

«Trabajamos a medias, hacemos colas por días, ya no por horas. Todos nos hemos visto afectados por esta situación y el alza del pasaje no es un tema nuevo. Yo mismo, en febrero de este año (cuando aún era dirigente), le di a conocer al alcalde sobre el estudio de costos que respaldaba nuestra solicitud y el mismo concejal (José) Alberti le pidió al Ejecutivo hacer lo mismo, pero no lo hizo. Eso no es culpa del transporte», reveló Guerrero.

De acuerdo con la versión de Guerrero, los transportistas acudieron a la convocatoria de mesas técnicas que citó el alcalde Jhonny Fernández, con la esperanza de que de ahí surja un monto intermedio entre el estudio de costos que ellos presentaron y lo que iban a analizar desde el Ejecutivo Municipal.

«Nuestro estudio de costo establece que el pasaje debe costar Bs 3,70; nosotros esperábamos un monto intermedio, pero no salió nada. Una vez más el alcalde se nos hizo la burla», lamentó Guerrero.